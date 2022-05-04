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鞏俐曾拒演陳可辛「奪冠」 被感動轉念演活傳奇教頭

記者陳建嘉／綜合報導
國際影后鞏俐在「奪冠」飾演傳奇教頭郎平。（圖：甲上提供）
國際影后鞏俐在「奪冠」飾演傳奇教頭郎平。（圖：甲上提供）

陳可辛執導「奪冠」集結影后鞏俐、影帝黃渤、新生代男星彭昱暢主演，更找來現役冠軍女子排球隊員親自上陣演出，重現里約奧運最不可思議的排球賽事。

電影中最重要的傳奇教練「郎平」一角由鞏俐飾演，陳可辛表示，早在劇本創作前已鎖定鞏俐演郎平，第一時間就聯絡對方，並強調如果她不接演就拍不成。沒想到最初鞏俐因為沒有信心把偶像演好，婉拒邀請，幸好最後被故事中永不言敗的女排精神打動，終於點頭接演。為求「神還原」郎平這角色，鞏俐開始抱著排球自主訓練，更特別提早幾個月前往訓練基地和比賽現場，每天在場上觀察郎平的神態，詳細記錄她的一舉一動，也和女排隊員聊天，認識她們的故事和心路歷程。

鞏俐演技早已出神入化，仍每天到場觀察郎平的神態動作。（圖：甲上提供）
鞏俐演技早已出神入化，仍每天到場觀察郎平的神態動作。（圖：甲上提供）

陳可辛坦言，跟鞏俐合作是他一直以來的夢想，這次終於達成，「鞏俐確實是飾演郎平的不二人選，我一直跟她說，你只要站在那兒，那種倔強和強大氣場，就是郎平。而且鞏俐於現今影壇和郎平在體育界有著同樣高的地位，都是80年代第一批跟國際接軌的女性，除了她，我真的想不到能找誰演郎平。」

熟悉郎平的現役冠軍女子排球隊長朱婷都表示：「鞏俐的眼神太像郎導了，第一次見面就很震驚，感覺郎導就在眼前！」而片中與鞏俐交手的教練則是由金馬影帝黃渤飾演，兩人要演出相交30年好友變成對手的糾結情感，曾經一同拿下勝利的昔日戰友必須在場上互相廝殺，誰勝誰負令觀眾相當期待。

現役冠軍女子排球隊長朱婷（右）大讚影后鞏俐（左），感覺郎平就在眼前。（圖：甲上提...
現役冠軍女子排球隊長朱婷（右）大讚影后鞏俐（左），感覺郎平就在眼前。（圖：甲上提供）

「奪冠」講述過去體育環境缺乏資源，傳奇女排球員郎平與隊員們在完全不被各界看好的情況下，成功於1981年首奪世界冠軍；然而隨著時間過去，女排這個運動項目不再受到重視，直到郎平回歸擔任總教練，大力整頓隊伍編制後，開啟女排全新篇章，在2016年里約奧運時，面對5戰全勝的衛冕者巴西隊，反敗為勝，寫下驚人紀錄。為呈現最自然的狀態，陳可辛堅持要找真實的排球隊員演出，當時現役隊員剛剛贏得世界盃，每位隊員充滿信心，個個都非常入戲，演技好到讓鞏俐也驚呼：「哇！她們這樣我很難跟她們演。」

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