阿Sa澄清非富二代 回憶爸典當金鍊讓她燙髮淚崩

蔡卓妍出道21年以來人氣不減，如今已是影視歌三棲小天后。（取材自微博）

香港 女子天團「Twins」出身的蔡卓妍（阿Sa），出道21年以來人氣不減，如今已是影視歌三棲小天后，且投資 有方，估計身家過億。而阿Sa出道以來一直被傳是富二代，爸爸是某娛樂公司的CEO ；近日阿Sa在節目上否認傳聞，更吐露其實家境不好，長大後才知父母總是犧牲自己來滿足她，不禁自責落淚。

香港01報導，阿Sa先前登上訪談節目「她的雙重奏」，聊到家世傳聞，有人說他父親是香港風盛興業娛樂公司CEO，更說阿Sa從小就有傭人照顧，讓她無奈表示：「我真的很想知道這個消息是從哪得來的。」

阿Sa表示原生家庭其實不富裕，但是爸媽很疼她，「都會給我最好的東西」，甚至犧牲自己來滿足她。

阿Sa回憶，小時候曾上芭蕾舞課，每個周六下課，媽媽都會帶她去一家餐廳吃飯，但媽媽自己卻沒用餐。阿Sa長大後回想，當時對此渾然不知，每次都吃得很開心，「長大回想起那時候的畫面，才覺得我媽真的對我太好了」。

蔡卓妍（左）和母親感情好。（取材自Instagram）

國中二年級時，某次阿Sa跟同學約好要燙頭髮，就去跟父親要錢，而父親當時其實無法負擔這筆錢，最後典當自己的金鍊子，籌錢給女兒。說到此阿Sa不禁落淚，直言：「那時候我真的太不孝順了。」自責自己得到最好的，卻不知道爸媽的犧牲與辛苦。