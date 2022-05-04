李立群困上海悶壞了？70大壽糾結「擦不擦地」逗樂網友

李立群煩惱是否要擦地，糾結的模樣逗樂網友。（取材自抖音）

資深戲骨李立群近年在中國發展，早前更帶著女兒李元元到當地拍戲，沒想到遇到上海封控，不得其門而出，只好時不是在抖音 開直播，與網友互動。李立群日前在隔離中度過70歲生日，並發布「珍惜現在」短片，表示很猶豫要不要擦家裡地板，接地氣的舉動逗樂網友。

李立群在生日當天分享一則短片，表示想趁封城 期間找事做，接著說他和女兒到上海的家住了快一年，很猶豫是不是要親自擦家裡地板。只見影片中，李立群對鏡頭反覆說：「夠髒」、「地該擦了」，最後還反問：「你說我要不要擦地？」、「在解封之前擦」。

他在影片中還自問自答：「你自個兒家愛擦不擦」、「對對對，還是擦地吧」，他最後還直呼：「太矛盾了，我再想想，好糾結。」

李立群糾結的模樣逗樂網友，留言虧他：「悶壞了」、「老李，你是不是已經有點人格分裂了」、「看樣子快崩潰了」。

雖然遇到上海封城，不過李立群則把重點改放在經營抖音上，他幾乎每日一更、分享居家生活日常，李立群也因此粉絲暴增，成為另類的網紅。但李立群日前卻無端遭網路媒體指控「偷下樓買肉被防疫 人員抓個正著」，對此，他親上微博闢謠：「你寫的東西怎麼跟我沒一點關係？請別拿我當槍使，打擊已經很辛苦的上海封城。你們的文章不懷好意。特此聲明。謠言止於智者。」而造謠文章事後已刪除。