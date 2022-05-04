葛薈婕被讚「比章子怡漂亮」大方回應 放話記恨汪峰一輩子

葛薈婕開直播，期間聊到章子怡。（視頻截圖）

名模葛薈婕曾與歌手汪峰有過一段情，更為對方未婚生下女兒「小蘋果 」，後來汪峰與影后章子怡結婚，女兒也一起生活，讓葛薈婕數度發飆，引起熱議。近期，葛薈婕也加入直播帶貨的行列，日前在直播中被問到關於章子怡的話題，不但大方回應，還表明仍舊記恨汪峰，引發討論。

葛薈婕日前在直播中看到有網友留言稱讚「比章（章子怡）漂亮」，直接回應：「也不要去比較，我覺得比較這個東西是沒有任何意義的。」態度大方。不過，之後她又被問到前男友汪峰，立刻變臉痛批「對那人不行」，更放話說「我會記恨他、煩他一輩子，不會給他好臉色」。

事實上，葛薈婕日前直播時也被狂問汪峰，因而失控爆哭。當時葛薈婕與一名網紅直播連線，結果對方口氣不善，不斷問「妳和汪峰是什麼關係」，網友見狀也火上加油，不停刷屏問同樣的問題。葛薈婕起先默不作聲，最後才崩潰爆粗口說道：「你憑什麼人格侮辱我？」之後她越說越難過，於鏡頭前淚崩，工作人員見狀只好勸她關閉直播。

葛薈婕17歲時獲得法國皮爾卡丹國際模特大賽亞軍，成為國際名模，她也在當年與大16歲的汪峰交往，並於隔年未婚生女。不過，男方直到2011年才稱為幫女兒小蘋果報戶口，跑去做親子 鑑定，葛薈婕對此相當不滿，公開斥責汪峰「虛偽」。