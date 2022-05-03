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周星馳將推「功夫2」？漫威名導轉發海報興奮喊：等不及了

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳「功夫2」據傳將要與觀眾見面，曾執導過「銀河護衛隊」系列電影 的詹姆斯·古恩轉發推文，引發熱議。（取材自Instagram）
周星馳「功夫2」據傳將要與觀眾見面，曾執導過「銀河護衛隊」系列電影 的詹姆斯·古恩轉發推文，引發熱議。（取材自Instagram）

知名導演周星馳2016年推出電影「美人魚」，叫好又叫座，許多粉絲期待續集多年，本來計畫今年將上映，但又沒有下文。如今傳出，他的另一部代表作、2004年上映的「功夫」，將推出續集「功夫2」，曾執導漫威「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列電影的導演詹姆斯·岡恩（James Gunn）也轉發了這條推文，引發外國網友熱議。

貓眼電影報導，詹姆斯·岡恩轉發「功夫2」將推出的新聞，並表示，「它不僅是最棒的武俠片續集，而且可能是最好的動作片續集。僅僅是有史以來最好的電影之一嗎？我才不信呢！已經等不及看到它了。」

歐美網友們看到「功夫」續集有譜的消息，都讚不絕口，甚至有網友稱「功夫」是他看過最好的功夫片。有網友說：「這真的是部搞笑片，我至少看了10遍，最愛裡面的包租婆。」還有網友表示：「哇，太棒了！我看的第一部外國片，並且還是我最愛的動作喜劇片要出續集了。希望能夠還原成第一部的樣子，它成了一種文化現象。『功夫』真的是一部特別棒的爆米花電影，特別無厘頭。」

還有網友聯動了漫威和DC，製作了一張搞笑組圖。第一組圖出現的是神奇女超人，一名男子表示：「讓我看看最強大的女人是誰。」而第二組圖出現了驚奇隊長，但是男子仍不滿意，強調：「我說的是最強大的！」於是第三組圖裡出現「功夫」裡的包租婆，這下男子心滿意足地表示：「完美！」

此前，周星馳曾在「新喜劇之王」的發布會上確認會拍「功夫2」，但並不是完全意義上的「功夫2」，而是與「功夫」類似的故事，並且將在外國取景拍攝。

電影 導演 漫威

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