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甄子丹18歲女兒不只貌美 錄取音樂名校成了歐陽娜娜學妹

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹（左）的女兒甄濟如錄取名校，全家人都很開心。（取材自Instagram）
甄子丹（左）的女兒甄濟如錄取名校，全家人都很開心。（取材自Instagram）

中國武打明星甄子丹婚姻、事業兩得意，與汪詩詩結婚19年以來依舊恩愛，並育有一女一子。大女兒甄濟如已經18歲，不但是個亭亭玉立的美少女，更是學霸，最近考上美國伯克利音樂學院，成為王力宏、歐陽娜娜等人的學妹。

汪詩詩日前在Instagram秀出溫馨影片、動圖，只見甄子丹、汪詩詩開心抱著女兒甄濟如、兒子甄濟嘉，一家四口興奮尖叫。汪詩詩開心表示，女兒申請的學校全都被錄取，甄濟如甚至進入她從15歲就夢寐以求的學校，「為妳接下來的冒險感到興奮，繼續學習、繼續創造，我好愛妳」。

女兒甄濟如（右二）獲名校獎學金，甄子丹一家超興奮。（取材自Instagram）
女兒甄濟如（右二）獲名校獎學金，甄子丹一家超興奮。（取材自Instagram）

雖然汪詩詩沒提到是哪間學校，不過港媒指出，甄濟如的學校就是國際知名的音樂學府──美國伯克利音樂學院，不少藝人如王力宏、歐陽娜娜、PSY、劉憲華（Henry）、John Mayer等人，都曾經在此校就讀。消息傳出，不少網友也獻上恭喜。

甄濟如不只是美少女，也是學霸。（取材自Instagram）
甄濟如不只是美少女，也是學霸。（取材自Instagram）

其實，甄子丹先前為汪詩詩舉辦41歲生日派對時，就和甄濟如父女合唱，展現傑出的音樂才華。而甄濟如遺傳媽媽的名模基因，今年1月在生日派對中穿紅色吊帶禮服、頭戴皇冠現身，宛如真人版公主。

甄子丹 王力宏

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