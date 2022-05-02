林瑞陽切割張庭？傳想帶孩子先回台

林瑞陽（右）、張庭夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，爆出很多爭議事件。（取材自微博）

台灣藝人林瑞陽、張庭在中國開設公司，因涉傳銷仍持續受到調查中，日前被媒體爆料公司房產被查封，又被傳抱佛像逃難照，他們兩度發律師函駁斥。由於兩人長期居住上海豪宅，碰上當地封城 管理政策，網上甚至傳出「林瑞陽想先帶孩子回台灣」的傳聞。

綜合媒體報導，網上瘋傳張庭不敢現身，一是怕被狗仔拍到，二是想找麻煩的人不少，而林瑞陽則被傳想先帶孩子回台灣避風頭，夫妻被指準備撇清關係。不過一家人住在上海約484坪豪宅，加上上海封城一個多月，回台灣並不容易，相較於早前拍片炫富，現在低調窘境顯得淒慘。

林瑞陽、張庭在中國靠傳銷致富，先前爆被清查，名下財產遭凍結，後又爆出中國出重手查封兩人名下96套房產，總價17億人民幣（約2.57億美元），對此，張庭公司曾發出聲明，目前正在配合相關調查，外界不得任意猜測，保留一切追究法律責任。

此外，又有娛樂博主發文稱，張庭打算捐款洗白，並且把新公司轉給和自己關聯不大的人。她和林瑞陽的上海達威爾公司正受到調查，其實自3月起，又陸續傳出成立三間公司，雖然夫妻各自的社群 平台不再有禁言處分，也沒有再更新貼文或影片。

外界持續揣測張庭、林瑞陽被調查的進度，夫妻倆為此曾發律師函，聲明提及相關法律有某些要求，「不得在配合部門工作中擅自公開任何偵查的消息」，由於案件相當複雜，公司也不方便回答任何的問題，請大眾不要多加猜測。