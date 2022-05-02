迪麗熱巴「初相識」 將在非洲播出

由迪麗熱巴（左）、任嘉倫主演的「馭鮫記之與君初相識」，將在非洲播出。（取材自劇照）

由迪麗熱巴 、任嘉倫主演的「馭鮫記之與君初相識」繼宣布在泰國 、南韓開播之後，再度宣布走出亞洲前進非洲，將於5月9日播出。據悉，該劇在非洲播出的譯名為「The Blue Whisper」。據悉，迪麗熱巴和任嘉倫去年各自的代表作「你是我的榮耀」、「周生如故」也已雙雙出海播出。

綜合媒體報導，「與君初相識．恰似故人歸」是一部2022年播映的中國仙俠言情電視劇，改編自人氣網路作家九鷺非香的小說 「馭鮫記」，一部在2019年最受關注十大奇幻IP中唯一獲獎的小說作品，該劇分為上部「與君初相識」 和下部「恰似故人歸」播出，由朱銳斌執導。

劇中迪麗熱巴飾演的御靈師，原本欲馴服任嘉倫飾演的鮫人，從一開始互相敵視到後來在相處過程中漸生情愫。

迪麗熱巴在「與君初相識」中飾演半人半妖的御靈師「紀雲禾」，自小失去雙親後便被抓進馭妖谷，成為萬花谷谷主林滄瀾的徒弟以及養女。

紀雲禾看似是威風凜凜的萬花谷左護法、御靈師，實際上則是林滄瀾為達成目的所利用的一顆棋子，如地獄一般的生活令她痛苦不已、瀕臨崩潰邊緣，直到她遇見神秘鮫人長意，紀雲禾追求的目標開始有了改變。

任嘉倫於去年的史詩級大虐劇「周生如故」以及其姐妹劇「一生一世」再創事業高峰，他的精湛演技觀眾有目共睹。這次在「與君初相識」劇中飾演擁有一頭藍髮以及藍色瞳孔的神祕鮫人「長意」，善良的他救下遇險的順德仙姬卻反遭暗算，被囚禁於馭妖谷欲將其馴服。

除了迪麗熱巴、任嘉倫兩位本身就充滿看點的主演之外，「與君初相識」的配角陣容也不容小覷。在「一生一世」中飾演深情律師梅行而廣為人知的此沙，在劇中飾演暖心貓妖「離殊」。