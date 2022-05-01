陳坤新劇「風起隴西」出師不利 網友怪Baby

「風起隴西」首播出師不利，有網友將責任推給Angelababy。（取材自微博）

中國藝人陳坤、白宇領銜主演的三國諜戰劇「風起隴西」近日在央視八套（CCTV8）與網路平台同時播出，早在拍攝時就已備受網友關注，除了兩位男主角之外，還有聶遠、Angelababy （楊穎）、孫怡、俞灝明、李光潔等，有流量亦有實力派，令觀眾相當期待。然而，劇集日前首播後似乎出師不利，收視遭遇「滑鐵盧」。

香港 01報導，央視八套是電視劇頻道，收視一向穩健，常年保持在1以上，但「風起隴西」未能創出新高之餘，反而創新低，比不上同時段各地方衛視播出的劇集，排名倒數第一。對此，有部分網友將責任推給Baby，但實際上，她在劇中戲分並不多，直到第五集才現身，且戲分只有7分40秒左右。

而在播出的第七集中，片方才在劇中正式介紹Baby的角色，一出場即刻將收視拉高至0.7，2分15秒後，她的戲分結束，收視直線下降，跌至0.4。

Baby飾演的美女間諜 「柳瑩」首次露面時是一位落難的女子，她著裝樸素，沒有多餘的粉黛加持，面容髒髒的，溫婉可人，獲白宇飾演的荀詡所救，兩人或有感情戲。

演技方面，其實Baby在2020年的網劇「摩天大樓」中的表現已獲讚演技進步，這次她採用原聲，台詞連貫，不過與演技一樣，欠缺了些感情，且表情單一，對不同情感的轉折幾乎沒有什麼起伏變化，但總的說來，比起以往自然了不少。像第七集中，作為樂伎的她被客人逼迫飲酒，那種不情願卻又無奈的感覺還是傳達得很到位，網友也很期待Baby接下來的表現。