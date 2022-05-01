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「總監」林更新甜吻譚松韻 牙齒差點被磕掉

娛樂新聞組／綜合報導
譚松韻(右)在「請叫我總監」中陰錯陽差當上林更新的秘書。（取材自微博）
譚松韻(右)在「請叫我總監」中陰錯陽差當上林更新的秘書。（取材自微博）

由中國藝人林更新、譚松韻領銜主演的都市清甜喜劇「請叫我總監」日前開播。官方微博日前釋出兩人吻戲花絮，因為林更新鼻子太高，兩人找不到好角度狂NG，林更新還笑曝：「她（譚松韻）剛才差點把我牙磕掉！」

新京報報導，「請叫我總監」描繪出一幅青春職場百景圖。譚松韻飾演的寧檬為追求投行夢想，從林更新飾演的總裁陸既明身邊辭職，用滿腔的熱血開闢出一條屬於自己的職場奮鬥路；而陸既明則憑藉超前的眼界，帶領團隊探索打破行業「規則」，實現職場新突破。在職場道路上，陸既明和寧檬面對困境時相互鼓勵，攜手前行。

劇中有一段，陸即明嘴上說想喝茶，實質是想喝咖啡，這種多變的思維密碼，只有寧檬能拿捏。別人來勸架，是直奔主題或者迂迴試探。寧檬卻反其道而行之，故意刺激著說。甚至提前幫陸即明做出“降職調崗”的預判，反倒讓陸即明的氣消了不少。能冷靜下來分析問題，讓原本會被大批特批的人們逃過一劫，寧檬掌握住了陸即明生氣的規律。

據報導，對於林更新和譚松韻這對組合，網友戲稱為「十四爺和淳貴人在一起了」。在導演姚婷婷看來，兩位主演本身的氣質跟角色的相似度非常高。

姚婷婷說，劇中陸既明雖然很霸道，脾氣暴躁，但他也是一個非常幽默的人，當時一下子就想到了林更新。「林更新身上帶有大男孩兒的感覺，特別坦率，他的幽默感是天然的。」

在姚婷婷看來，譚松韻是一個陽光、樂觀、積極、堅強的女生，身上有一種韌勁，「譚松韻心裡有巨大的能量，賦予了寧檬這個人物很強的爆發力。」

導演 咖啡 微博

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