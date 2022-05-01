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真人秀「互相殘害」 林志穎找回青春

記者李姿瑩／綜合報導
林志穎是不老男神。（圖：八大提供）
林志穎是不老男神。（圖：八大提供）

台星林志穎、港星余文樂在真人秀「二十四小時」擔任隊長，帶領兩隊人馬玩遊戲闖關，找齊散落在各地的守序星星。有「童顏男神」之稱的林志穎一臉興奮表示：「透過節目，讓我這個當年的小鮮肉，跟當今的小鮮肉一起合作，也像是找回青春的感覺。」余文樂則表示，在體力和動腦部分讓他很傷腦筋。

「二十四小時」由南韓「Running Man」製片人和「奔跑吧兄弟」第一、二季總製片人聯手打造，希望開創真人實境節目新時代。余文樂笑說：「原來這類型節目真的很難玩，本來是覺得這麼多人錄影，大家會分擔一些，應該會輕鬆一點，沒想到真的很累。」他回憶拍攝每一天都要玩許多複雜的遊戲之外，遊戲設定的關係又會使大家互相猜疑，不斷破壞隊裡的感情，也令他很傷神，林志穎點頭認同：「我們彼此都在互相殘害著對方，但還是很開心啦。」

另外，林志穎也透露，錄製期間與同組隊員不約而同胖了三公斤，笑說：「節目錄完後，印象最深刻的就是我這一隊的每個人都很能吃，每個人的食量都是我的好幾份。」

而節目中另一位「戲劇男神」胡一天也備受關注，「二十四小時」是他首次參與的真人秀節目，他逗趣說：「我覺得團隊裡，我算是吃飯方面的擔當，但好像遊戲環節裡都沒有讓我可以發揮的地方。」他並表示，會參與此次的錄製是希望自己能夠更有綜藝感。

節目班底一字排開賞心悅目。（圖：八大提供）
節目班底一字排開賞心悅目。（圖：八大提供）

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