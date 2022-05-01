「且試天下」才開播 挨轟抄襲、虐馬

楊洋、趙露思的高顏值，吸引不少粉絲追劇。（取材自微博）

由中國高人氣演員楊洋、趙露思主演的古裝劇「且試天下」開播後即引起高度關注，粉絲衝著俊男美女CP高度捧場，但近日卻傳出劇組有「虐待動物」的行為，將馬脖子「折成90度」，另外，「且試天下」也被指劇情、台詞抄襲羅晉、李一桐主演的「鶴唳華亭」，引起不小爭議。

ETtoday報導，「且試天下」第一集播出的劇情中，有幕馬匹被絆倒的畫面，只見正在奔跑的馬在摔倒的瞬間，脖子直接扭成90度的詭異角度，由於畫面過於真實，讓觀眾質疑是使用真馬拍攝、紛紛表示「這不死也殘了吧」、「看得我脖子一涼」、「這不是特效吧」。

另一方面，有影劇博主分享在不少古裝戲中，摔倒的馬都是「真馬」，通常用來製造效果的馬被稱為「摔馬」，劇組會用「絆馬索」讓馬在高速衝刺下絆倒。而由於摔馬的傷亡率高、是專門用來「犧牲」的，所以都不是昂貴的馬匹，「有些當場就骨折了，這種摔倒有些就要安樂死。」

對於虐馬傳聞，「且試天下」特技馬團隊回應，這匹馬名為「法拉利」，是經過半年以上的特殊訓練，具備起揚、臥倒、越障礙等特殊技能。並曬出馬匹在4月30日的視頻，稱其正在參加另一個劇組的拍攝工作。

另據香港 01報導，「且試天下」日前被指抄襲羅晉、李一桐主演的劇集「鶴唳華亭」，由主角設定到劇情、台詞等，都有不少相似之處。有網友找出兩者對比，發現「且試天下」中男主角的家庭背景同經歷，與「鶴唳華亭」中的男主角幾乎如出一轍，當中有關「科場舞弊案」的劇情，也有不少重合之處。

「鶴唳華亭」在2019年播出後，獲得不少好評。微博 已經停止更新一年多的「鶴唳華亭」劇方，近日突然發文，邀網友回憶劇中印象深刻的台詞，並寫上自己記憶最深的一句：「一切文藝，不可為陰謀所用，一旦沾染，精神全無，骨氣全無。」疑似回應被抄襲一事。