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被消失8個月 張哲瀚IG貼手寫信切割龔俊

娛樂新聞組／綜合報導
演出「山河令」暴紅的張哲瀚，因為在日本靖國神社拍照被封殺。（取材自微博）
演出「山河令」暴紅的張哲瀚，因為在日本靖國神社拍照被封殺。（取材自微博）

以「山河令」暴紅，卻因為在日本靖國神社拍照被批「精日」（精神日本人）的中國藝人張哲瀚，近日在Instagram貼出一張手寫信，寫到感謝CP粉支持他和另一位主角龔俊，但兩人在去年6月之後已無任何聯絡，對方的代言宣傳卻有意無意出現跟他有關元素，令他無法理解。張哲瀚這封手寫信在微博瘋傳，網友笑「這是死去的老婆復活來離婚了」、「手寫休書」，不過目前微博已看不見這張手寫信的圖片，再度「被消失」。

鏡周刊報導，以「My voice」為題，張哲瀚表示自己只能以手寫信發聲，向因「山河令」成為他與龔俊CP粉的粉絲們感謝真誠的喜愛；話鋒一轉，張哲瀚闡明與龔俊在拍完戲後，在工作以外並無交集，甚至自去年戲播畢後，兩人再無聯絡。「去年8月起，對方商務屢屢出現本人相關元素，我無法理解也無力干預。」張哲瀚表態自己不願意再被與對方綑綁，希望大家不要被煽動。

這封被網友形容是「手寫休書」的聲明，雖然都沒有提及「龔俊」兩個字，但網友翻出龔俊多個代言的廣告文案與宣傳，的確都有「暗打雙人牌」的部分。甚至目前在網路上賣茶葉的張哲瀚，茶葉店在抖音發新年祝福的文案，原封不動地出現在龔俊的官方後援會微博；日前龔俊代言品牌發了母親節留言活動，底下全都是CP粉的「思母之情」（CP粉稱龔俊是爸爸，張哲瀚是媽媽），讓該品牌乾脆將留言區封鎖，當作沒有這回事。

據報導，自去年被高調封殺，張哲瀚透過母親轉型微商賣茶葉，據說業績驚人，前陣子他成立個人品牌賣帽子、項鍊，項鍊還被質疑是另一位藝人以前沒賣完的存貨；反觀龔俊戲約不斷，代言一個接一個，際遇大不相同。另外，張哲瀚不只一次想透過社交平台「復活」，曾在微信公眾號以「張三堅」發聲，放上彈吉他未露臉的照片，沒過多久就被「封號」，上個月也曾在微博以化名開通帳號，照樣「秒殺」，雖說這封手寫信在微博瘋傳，但相關貼文已全部無法正常顯示，張哲瀚依然只剩在INS能發聲。

微博 日本 母親節

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