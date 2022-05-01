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阿Sa是富家女？本尊嗆：很想知道這個消息哪來的

娛樂新聞組／綜合報導
阿Sa雖然自小父母離異，但Sa媽Sa爸都視她為掌上明珠，堅持「富養」。(取材自微博)
阿Sa雖然自小父母離異，但Sa媽Sa爸都視她為掌上明珠，堅持「富養」。(取材自微博)

港星蔡卓妍（阿Sa）出道21年以來人氣不減，身為影視歌三棲小天后的她，一向投資有道，名下至少有5個物業，估計身家過億。不過身為圈中小富婆的阿Sa，其實十分勤儉，精打細算，甚至有人以「摳門」來形容她。

香港01報導，阿Sa近日在綜藝節目「她的雙重奏」中否認小氣說法：「我不是摳門，我真的要說，我還是會用錢的，廣東話叫應使得使，就是你應該花的就花，兩個東西，一個比較便宜，一個比較貴，那為什麼你要買貴一點那個，不買便宜一點那個？」

在媽媽的影響下，阿Sa對於投資理財相當有一套：「我媽媽從小就跟我說，女人必須要有自己的財富，要有自己的興趣、圈子、朋友，是屬於自己的東西，就我不需要委屈自己，也不需要去將就別人。」

報導說，雖然阿Sa自小父母離異，但Sa媽Sa爸都視她為掌上明珠，堅持「富養」，據知Sa爸蔡就勝是香港風盛興業娛樂公司執行官，在圈中人緣甚廣，更有指阿Sa家境富裕，但她激動澄清：「我常常看到網上說我爸爸很有錢，我真的很想知道這個消息是從哪裡得來的。」

阿Sa表示自己並不是外界所傳的家境富裕，但自小父母都會給她最好的東西，盡自己所能滿足她。阿Sa說，中學二年級時很愛美，和同學約好一起去燙頭髮，於是去找她爸爸要錢，但她爸爸當時手頭正緊，但阿Sa一直哭鬧，直到黃昏時，她爸爸才給她錢。

長大後的阿Sa後來得知，爸爸為了給她錢，把自己的金手鍊賣掉，她覺得那時的她實在太不孝順了。

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