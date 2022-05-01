胡軍、王勁松加盟 老戲骨讓「良辰好景」更添看頭

老戲骨王勁松一身軍裝扮相。(取材自微博)

由竇驍、陳都靈主演的年代情感劇「良辰好景知幾何」日前開播。該劇講述由竇驍飾演、性情桀驁不馴的將門之子蕭北辰，和陳都靈飾演的落魄千金林杭景歷經幾重誤會波折，因愛蛻變成長，上演了一場烽火年代熱血青年的報國故事。

北京 日報報導，「良辰好景知幾何」由作家靈希的原著小說 「傾城之戀」改編。在小說中，男女主角先婚後愛，又因誤會分分合合。電視劇中，飾演將門之子的竇驍氣質硬朗，將蕭三少的深情與熱血青年的堅毅融於一身；飾演落魄千金的陳都靈則清秀溫婉，顯現出林杭景的不卑不亢與用情至深。

本劇的另一大看點就是一眾實力戲骨的加盟，胡軍此次在劇中飾演蕭北辰的父親蕭海山，身為軍人的他在戰場上所向披靡，但在家中，蕭海山是一位對妻子溫柔耐心的「妻管嚴」，對兒子蕭北辰則完全「束手無措」。

另一位戲骨則是觀眾熟悉的王勁松，一身軍裝扮相的他在劇裡是蕭海山的老對手，二人看似互不侵犯的關係實則暗流涌動，預告片中王勁松的亮相讓這個角色摸不透的城府感撲面而來。

另外，董璇和姚安濂兩位實力派演員的加盟也為本劇增添不少色彩。董璇飾演的七夫人是蕭海山的賢內助，性格果決善良堅毅；姚安濂飾演的趙班主出身草莽有勇有謀，胸懷家國大義敢於直面侵略者。