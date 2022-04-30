陳曉東街頭做PCR 排隊不忘搞笑唱RAP

陳曉東一聽新歌「是真的」Demo就哭到淚崩，靠「錢錢」的味道止淚。（圖：火爆娛樂提供）

香港男星陳曉東近年演藝重心移到大陸，定居北京 的他日前才於社群 分享排隊做核酸檢測，穿著隨性，戴了頂鴨舌帽、背了個腰包的他，一邊排隊一邊搞笑唱RAP︰「不要貼不要貼不要貼貼，不要擠不要推會變密接！」逗樂粉絲，不過穿搭卻被網友虧已經有大叔感。

對此陳曉東也親回：「下次穿有型點。」還自虧：「報紙說我像賣水果，我覺得應該是缺個鳥籠。」

46歲「凍齡男神」陳曉東時隔4年推出新EP「是真的」，久未發片的他透露一直在等待一首空靈、不炫技的歌曲，當聽到新歌Demo時，他忍著低溫蹲在露台沖洗鵝卵石地板，一聽旋律宛如觸電般感動到淚崩，連家人回來都都以為他受了什麼刺激。

陳曉東說 ：「這首歌曲旋律與歌詞這麼簡單，但卻讓我感動到全身起了雞皮疙瘩！」尤其歌曲釋放的情感，像強忍下給另一半愛過的吶喊，直到分手多年後回頭看著這份感情曾留下的美好，讓他內心觸動不已。問到聽Demo就哭到不行，進錄音室如何忍住情緒？他表示錄音時要認真又理智，開玩笑說：「腦海裡浮現了$$$的樣子，還聞到¥¥¥的味道。」靠「錢錢」的力量止淚。

而下月將迎接母親節 ，問到如何幫老婆與媽媽慶祝？他表示：「母親太想孩子了，剛飛抵北京隔離中，母親節計畫好好與家人及孫女相聚。」