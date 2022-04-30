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「一杯上路」國際傳捷報 導演感謝傳奇人物王家衛指點

記者陳建嘉／綜合報導
導演彭皮里亞(右)出席此次歐洲首映時，談到與王家衛合作的感想。（圖：澤東電影提供）
導演彭皮里亞(右)出席此次歐洲首映時，談到與王家衛合作的感想。（圖：澤東電影提供）

王家衛監製，泰國「模犯生」導演納塔吾彭皮里亞指導的青春公路電影「一杯上路」（ONE FOR THE ROAD）入圍2022年第24屆義大利烏迪內遠東國際影展，角逐The Mulberry Award最佳劇本大獎，並舉辦歐洲首映，導演彭皮里亞出席現場並與觀眾熱烈互動。找來「新鐵石心腸」「Tor」朋抔里拉塔納卡鄒、「戀愛診療中」維奧萊特沃蒂埃、「模犯生」茱蒂蒙瓊查容蘇因等主演。

「一杯上路」收穫了諸多媒體和觀眾的好評。（圖：澤東電影提供）
「一杯上路」收穫了諸多媒體和觀眾的好評。（圖：澤東電影提供）

該片是彭皮里亞首次與王家衛合作，作為影片監製王家衛從劇本創作到拍攝製作全程指導參與。導演彭皮里亞談到與王家衛合作的感想：「與這位傳奇人物合作是一趟難忘的旅程，他總是要我從舒適圈走出來，我衷心感謝他教我成為一個電影作者」。才華之人總是惺惺相惜的，王家衛也在之前採訪中表示： 「納塔吾極有才華﹐我們很高興有機會與他合作，他獨特而強大的說故事技巧在「模犯生」中表露無遺。」

該片入圍2021年日舞影展世界劇情片競賽單元，並成功斬獲該單元評審團特別獎；同年作為開幕影片於金雞百花電影節進行了首次放映。一路以來，收穫了諸多媒體和觀眾的好評，日舞影展評委頒獎詞如是，「尤其是在故事敘事中所運用的出色攝影技巧和極具創意的視覺呈現尤其讓人印象深刻」。

電影以青春、友情為題，聚焦一對好兄弟，跨越14萬公里，進行一場笑淚齊飛的另類告別之旅，為了讓觀眾更加有代入感，影片橫跨兩大洲，在紐約、曼谷、芭達雅、清邁等五地十站實地取景，完美呈現電影中跨越14萬公里的約定。「一杯上路」已於今年2月10日在泰國上映，分別在全球各大影展參與映演。

電影 影展 導演

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