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外籍妻子中文退步 撒貝寧親自教學卻遭「打臉」

娛樂新聞組／綜合報導
撒貝寧稱外籍老婆中文退步，親自教學遭打臉。(取材自微博)
撒貝寧稱外籍老婆中文退步，親自教學遭打臉。(取材自微博)

撒貝寧稱前段時間加拿大籍太太自認為中文退步，自己想要親自教學卻慘遭「打臉」。

綜合媒體報導，近日，撒貝寧在一檔節目中大方分享自己與太太的家庭趣事，節目中，撒貝寧稱前段時間太太自認為中文退步，特意翻出以前的教輔材料複習，同時還用手比劃起翻書的動作。

撒貝寧表示自己作為央視的主持人，幫老婆輔導中文算是術業有專攻。結果撒貝寧在翻看過老婆所學的專業學習中文的書籍以後，輕飄飄地送給了她四個字，祝你成功，該言一出瞬間逗樂全場觀眾。

不僅如此，撒貝寧還當場調侃稱自家太太的中文發音也不標準，有次孩子在玩完沙子以後，妻子李白便說「過來把手上的傻子洗掉，自己每每聽到都忍不住想笑。甚至還擔憂未來孩子的發音會受到母親的影響。

此外，撒貝寧一家幾天前才被路人偶遇現身某餐廳吃飯，兩人當天身穿全黑系look，兩個寶寶則坐在對面被保姆貼心照顧。

此前，在參加一檔慢綜藝輪到眾人吐露心聲時，撒貝寧便罕見地隔空喊話孩子，稱既等不及想要看孩子長大，卻又不想要她們長大，最終情緒激動的撒貝寧還滿含淚意的表示自己永遠都是孩子們的同齡人。

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