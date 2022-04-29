悼念「銀幕父親」曾江 吳彥祖滿滿不捨

吳彥祖很重視和家人之間的感情。（取材自Instagram）

香港 資深演員曾江日前被發現倒臥在尖沙咀一間檢疫酒店房間，當場證實死亡，享壽86歲，許多演員包含成龍、吳彥祖、江美儀等紛紛在社交平台發文悼念；其中吳彥祖特別提到：「他是我的第一個銀幕父親」，文字間流露出滿滿不捨。

網易娛樂報導，吳彥祖在曾江猝逝隔天於微博發文悼念：「在我父親去世一個多月後，我聽到我的第一個銀幕父親、香港電影 傳奇人物曾江先生去世的消息，我很難過。這些年來我們一起合作了許多電影，作為加州大學柏克萊分校建築學院的畢業生，我總覺得我們有很多共同點。當我在中國香港開展業務時，Kenneth 總是對我很好。他還出演了我最喜歡的中國香港電影之一《殺手》。安息！」

除了吳彥祖之外，任達華、林保怡、趙文卓等眾星紛紛發文表示悼念，成龍也曬出與曾江的舊日合照緬懷對方，稱其是後輩的榜樣。

據香港媒體報導，曾江日前在隔離檢疫的九龍酒店房間內猝逝，女兒曾慕雪和老公及兩位親友隨後辦理相關手續。被問及爸爸身體有何不適及心臟是否有問題？曾慕雪表示：「有些高血壓，都是正常的老人會有的病，大家都知道他是一個喜歡遊玩、到處品嘗美食 享受人生的人，希望大家記住這一面。」

至於爸爸的喪禮，曾慕雪表示家人仍在商討中，暫時傾向低調處理。談到爸爸跟自己最後說的話是什麼？她說：「爸爸說要保持聯絡，他吃到美食或是去了好玩的地方，都會跟我分享。」