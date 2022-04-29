Angelababy「風起隴西」終於出場 網酸老了一大圈

「風起隴西」Angelababy出場，網友她法令紋明顯、微笑唇出戲，但演技有進步。（視頻截圖）

由Angelababy 、陳坤等人主演的電視劇「風起隴西」近期熱播，日前接連更新了四集，沒想到收視跌到了0.6，值得一提的是，Angelababy前面四集都還沒有上線，劇就撲了，很多網友調侃，「這下大家不會怪baby了吧？」

網易娛樂報導，Angelababy在「風起隴西」中出演六番女主，其實是一部雙男主權謀戲，戲分主要落在陳坤和白宇展開，女演員戲分相對來說比較少。此前官方釋出的劇照中，很多網友吐槽Angelababy的造型太詭異，很像在演女鬼。

近日「風起隴西」播出最新的進度中，baby終於出場，在劇中她飾演樂師柳瑩，家破人亡後，只有她一個人逃了出來，剛好被白宇飾演的荀詡所救。兵荒馬亂中，baby的狀態依舊精致，但是她的臉實在太白，與白宇形成鮮明對比，看起來完全不像逃難女子。

據報導，Angelababy整體妝容樸素，表現算是中規中矩，沒有做太浮誇的動作，但還是被不少網友認為是花瓶。鏡頭拉近後，由於這部劇妝容太過樸素，顯得baby整個人老了一大圈，臉上缺點暴露出來，法令紋明顯，特別是她的微笑唇，被網友狠酸「看得讓人非常出戲」。不過還是有不少人誇她演技進步了，非常適合演脆弱美人。