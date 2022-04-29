我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診再度破萬 新增11974例、2死

「我回來了」川普在自創社媒首發文 還標註#covfefe

​鍾麗緹直播淚崩「很多人笑我婚姻」自吐心好累

娛樂新聞組╱綜合報導
鍾麗緹即使已經51歲，仍不負性感女神之名。（取材自Instagram）
鍾麗緹即使已經51歲，仍不負性感女神之名。（取材自Instagram）

港星鍾麗緹是許多人心目中的「性感女神」，她於2015年參加戀愛實境節目「如果愛」，與小11歲的男星張倫碩陷入熱戀，隔年宣布再婚，兩人婚姻始終受到外界矚目。現年51歲的她飽受不少網友惡意批評，鍾麗緹在日前的直播中忍不住淚崩，表示自己的婚姻、外貌一直被嘲笑，但她已經做了很多努力，甚至情緒潰堤喊：「太累了」。

ETtoday報導，鍾麗緹日前開直播與粉絲互動，過程中看見一些網友的負面留言，她忍不住落淚表示：「我知道很多人嘲笑我的婚姻、嘲笑我的穿衣風格、嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」

提到與張倫碩相差11歲的姊弟戀，鍾麗緹坦言知道自己已經51歲，已經盡最大努力健身、美容，將身材保持良好的狀態，希望大家可以不要那麼嚴格，「所以你們不要再說我了，太累了！」她邊哭邊透露，自己為了保持身材，每天吃了20幾顆雞蛋，且因擔心膽固醇過高，只能吃蛋白。

鍾麗緹說，原本她也不想去理會酸民的評論，但實在已經多到無法忽視。她的這番話也引來許多粉絲加油打氣，紛紛留言安慰，「自己開心就好，不要在意鍵盤俠」、「妳已經很棒了，加油」。

鍾麗緹直播崩潰哭訴：「不要對我太多要求，我已經51歲」。（視頻截圖）
鍾麗緹直播崩潰哭訴：「不要對我太多要求，我已經51歲」。（視頻截圖）
鍾麗緹（左）與小11歲的老公張倫碩因節目而交往。（取材自微博）
鍾麗緹（左）與小11歲的老公張倫碩因節目而交往。（取材自微博）

健身 雞蛋

上一則

玄彬、孫藝真結束蜜月返韓 機場摟抱大方給拍

下一則

金宇彬5年前發現鼻咽癌 李炳憲1句話救命

延伸閱讀

第九代安博電視盒 母親節優惠活動

第九代安博電視盒 母親節優惠活動
與北加鄉親視訊 陳其邁：用2年拚4年 高雄成長稱霸6都

與北加鄉親視訊 陳其邁：用2年拚4年 高雄成長稱霸6都
效仿劉畊宏直播健身 辰亦儒下跪求關注 網酸太卑微

效仿劉畊宏直播健身 辰亦儒下跪求關注 網酸太卑微
劉畊宏直播默默置入品牌 傳60秒要價7.6萬 報價「一天一漲」

劉畊宏直播默默置入品牌 傳60秒要價7.6萬 報價「一天一漲」

熱門新聞

楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
張柏芝常在社群平台分享與三個小孩的互動。（取材自微博）

張柏芝臉貼小鮮肉幸福自拍 網驚：是熟悉的他

2022-04-28 02:24
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。圖／摘自Angelababy微博

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

2022-04-26 12:06

超人氣

更多 >
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害
紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射
突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝