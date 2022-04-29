​鍾麗緹直播淚崩「很多人笑我婚姻」自吐心好累

鍾麗緹即使已經51歲，仍不負性感女神之名。（取材自Instagram）

港星鍾麗緹是許多人心目中的「性感女神」，她於2015年參加戀愛實境節目「如果愛」，與小11歲的男星張倫碩陷入熱戀，隔年宣布再婚，兩人婚姻始終受到外界矚目。現年51歲的她飽受不少網友惡意批評，鍾麗緹在日前的直播中忍不住淚崩，表示自己的婚姻、外貌一直被嘲笑，但她已經做了很多努力，甚至情緒潰堤喊：「太累了」。

ETtoday報導，鍾麗緹日前開直播與粉絲互動，過程中看見一些網友的負面留言，她忍不住落淚表示：「我知道很多人嘲笑我的婚姻、嘲笑我的穿衣風格、嘲笑我的身材，但是我也是個三個孩子的媽媽，不要對我太多要求了！」

提到與張倫碩相差11歲的姊弟戀，鍾麗緹坦言知道自己已經51歲，已經盡最大努力健身 、美容，將身材保持良好的狀態，希望大家可以不要那麼嚴格，「所以你們不要再說我了，太累了！」她邊哭邊透露，自己為了保持身材，每天吃了20幾顆雞蛋 ，且因擔心膽固醇過高，只能吃蛋白。

鍾麗緹說，原本她也不想去理會酸民的評論，但實在已經多到無法忽視。她的這番話也引來許多粉絲加油打氣，紛紛留言安慰，「自己開心就好，不要在意鍵盤俠」、「妳已經很棒了，加油」。