鄺文珣47歲生日曬照 「小生殺手」變最強美魔女

早前鄺文珣剛過了47歲生日，她在IG貼靚相。（取材自Instagram）

47歲的港星鄺文珣擁有甜美笑容、氣質外貌，加上她出道時外形神似女星劉嘉玲，因此有「小劉嘉玲」及「小生殺手」的稱號。近日鄺文珣剛過47歲生日，她大方曬出近照，照片中的她留著一頭及肩短髮，對鏡頭甜笑，充滿著少女味，凍齡模樣更是讓一票網友羨慕。

鄺文珣曾演出「鹿鼎記」等多部經典劇集。（取材自劇照）

綜合媒體報導，鄺文珣在2006年與富商應德榮結婚後就淡出演藝圈，近年還傳出她被丈夫暴打鬧婚變，逼得她親上火線駁斥。日前她剛過47歲生日，活躍於社交平台的她發文寫著：「祝自己生日快樂，來一杯羽衣甘藍草莓汁和你們一起慶祝Cheers！大家也要身體健康！」

鄺文珣雖然近年淡出螢光幕，不過她過去曾以電視劇「真情」、「鹿鼎記」、「洛神」打開知名度，鄺文珣最廣為人知的是，她拍「真情」與劉愷威擦出愛火，但最後因男方的名氣加上個性，戀情以分手收場；而鄺文珣最後在2006年情歸富商老公應德榮，婚後就淡出演藝圈，專心相夫教子。

鄺文珣不吝分享全家人的溫馨合照。（取材自Instagram）

鄺文珣有時會在IG上傳跟老公的甜蜜照片。（取材自Instagram）

但鄺文珣婚姻之路一度不平靜，小倆口在多年前一度鬧婚變，還傳出應德榮因事業壓力和妻子爭吵，甚至爆出對鄺文珣暴力相向，對此，鄺文珣出面駁斥家暴 ，她表示對方僅是情緒上發洩，但絕對沒有動手，兩人也靠著信仰，互相扶持走出婚姻低谷。

當年鄺文珣曾分別與劉愷威、曹永廉及鄭敬基拍拖，因而有「小生殺手」之稱。近年她偶爾也會亮相拍攝節目，也不時在IG上傳跟老公和一家五口的甜蜜照片。