周潤發大讚王家衛拍片認真 最不愛和吳宇森合作

周潤發（左二）在「英雄本色」中飾演Mark哥，角色深入人心。（取材自劇照）

縱橫影壇數十年的港星周潤發 ，自爆最不喜歡和導演 吳宇森合作，卻大讚導演王家衛拍片認真，但笑言要拍五年。

香港 01報導，周潤發不但深受影迷歡迎，更是香港最受愛戴的公眾人物，TVB YouTube Channel日前上傳了一段周潤發在2004年到香港浸會大學演講時的短片，片中他除了大談拍港片及在好萊塢拍片之間的分別，他更大爆自己最喜歡合作的導演，答案令人意想不到。

周潤發自爆最不喜歡拍吳宇森導演的戲。（視頻截圖）

出身TVB藝員訓練班的周潤發，不但在電視劇演出成功，進軍電影界後亦獲獎無數，1995年更赴美國發展，他直言更鍾意拍好萊塢電影：「因為準備功夫做到足，時間好長，因為拍片成本花費多，所以每一個鏡頭不容有閃失」。周潤發另指出，如果在香港要講比較認真的，就是導演王家衛，但他笑言要拍五年。

周潤發過往曾與多位名導合作，當中由吳宇森執導的「英雄本色」系列，他飾演的Mark哥深入人心，更令他成為炙手可熱的電影巨星，不過他竟然大爆最不喜歡拍吳宇森導演的戲，他說：「動作太多，最後都要死，死就不好，因為死了以後他們用那個血倒在你身上，黏黏的，不太舒服。還有如果晚上拍完後，明天要拍早班，你不能洗頭就要馬上睡覺，這個頭髮會把螞蟻引來，甜嘛，蜜蜂也來了，蟑螂也來了，更麻煩，好麻煩，這是最不喜歡的。」引來台下笑聲不斷。