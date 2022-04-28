范冰冰曬40歲素顏 喝奶茶泡澡畫面曝光

范冰冰放送泡澡畫面。（取材自小紅書）

女星范冰冰 最近自曝40歲真面目，她不吝嗇PO影片分享保養祕訣，不只大方放送素顏，就連泡澡畫面也全都露。

綜合媒體報導，范冰冰揮別2018年經歷陰陽合約風波，近年積極重返螢光幕，她日前還飛到韓國客串電視劇《Insider》，而范冰冰近期似乎是回到中國了，她在小紅書 透露自己隔離結束。

范冰冰大方露素顏。（取材自小紅書）

范冰冰一向樂於在網上分享保養祕訣，她近日則在小紅書公開自己洗臉、護膚方法，影片中，范冰冰把長髮綁起來，大方露出整張素顏，40歲的范冰冰不僅肌膚白皙透亮又零細紋，絲毫沒讓歲月在臉上留下痕跡，她熟練地把保養品塗抹在臉上，還不忘宣傳自家產品。

范冰冰樂於在網上分享保養祕訣。（取材自微博）

更吸睛的莫過於范冰冰連泡澡也全公開，追求儀式感的她，在浴缸倒入泡泡沐浴露和精油等紓壓小物，還愜意地坐在浴缸邊泡澡、邊喝奶茶，她不只臉蛋細緻光滑、毫無歲月痕跡，范冰冰的香肩、天鵝頸和白嫩胸口也若隱若現，有網友直呼看了快要「暈船」。

范冰冰不藏私的分享保養祕訣，她說：「使用眼霜也得注意手法」、「結論就是不能偷懶。」不難看出范冰冰對自己的顏值相當有自信。

此外，為避免再次出現范冰冰、鄭爽、鄧倫 等人偷逃稅事件，中國近期又傳出新規定，廣播電視社會組織聯合會（簡稱中廣聯合會）26日發布關於電視劇、網路劇的新規範，要求劇組建立「職業道德考評制度」，更表明演員的不當言行造成劇組損失，可向該演員追究索取賠償，引起熱議。

中國網友對該規定看法兩極，有網友表示「應該早通過啊，那某些製作組可能就少賠點了」、「停播撤檔對其他的演員真是太不公平了吧」、「對於那些偷稅逃稅的一定要狠狠嚴懲」。

但是也有人認為不合理，深怕官方的「標準」恐會因人而異，有網友直言：「言行不當你們怎麼調查判定的？鋪天蓋地的輿論真的有人去調查證實嗎？環境不同語境不同怎麼判定言行不當的？」、「這是個啥協會？追責不應該法律來約束嗎？協會可以製定法律了嗎？失言標準是啥，誰判斷？」