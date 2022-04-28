恬妞上海封控曬照 曝鄰居馬伊琍「剪功了得」幫女兒換造型

馬伊琍和恬妞是忘年之交。（取材自微博）

女星恬妞70年代以「蒂蒂日記」獲得金馬獎影后，也出演過數十部電視劇、發行5張唱片。近日她在微博 上分享一組封控期間的生活近照，意外曝光鄰居竟是演技派女星馬伊琍 ，對方並幫恬妞的女兒剪頭髮。

網易娛樂報導，恬妞發文寫道：「遠親不如近鄰！封控期一個月將至，恰逢降溫防範時期，於是下樓到空曠的中庭吹大風。女兒披著一次性塑料布，被馬伊琍用兒童剪紙的剪刀，將可以紮成丸子頭的髮型，修剪成帥氣十足的髮型，感謝馬伊琍！」

雖然恬妞沒有說明地址，但多年前她就被曝在上海置產，而馬伊琍在上海出生長大，入行後仍定居於上海，顯然兩人也是這一波上海封控的受影響者。

穿著條紋西裝和大褲衩，腳蹬拖鞋，是恬妞與第一任老公葉聰豪所生的女兒朱宇豐（前），馬伊琍（後）拿著剪刀為朱宇豐剪髮。（視頻截圖）

恬妞曝光的近照中，馬伊琍穿著牛仔外套，頭戴淺色棒球帽，臉上還戴著大大的口罩 ，將自己包裹得嚴嚴實實。另一名穿著條紋西裝和短褲、腳蹬拖鞋，打扮中性化的女孩，便是恬妞與第一任老公葉聰豪所生的女兒朱宇豐。

只見馬伊琍拿著剪刀化身髮型師，為朱宇豐剪髮。雖然並非專業，工具也很隨意，但馬伊琍剪得很認真；朱宇豐則乖乖坐在凳子上，任由對方幫自己剪髮。完成後朱宇豐開心不已，緊緊地摟著馬伊琍合影，並對著鏡頭豎起拇指比讚。

恬妞跟馬伊琍相識多年，兩人曾在2020年播出的電視劇「旗袍美探」中合作，並成為忘年交。不過兩人發生過一個小插曲，引起熱議。當時為了宣傳劇集，恬妞分享與馬伊琍第一次見面的場景，說馬伊琍為了拉近距離，一開口就提到她的前夫萬梓良，還說自己很欣賞萬梓良，不料許多網友因此指責馬伊琍「情商低」。

幸好，恬妞第一時間出面為馬伊琍護航，說自己就是喜歡馬伊琍這樣的性格，跟自己很像；她形容馬伊琍是堅強的好孩子，事業已達到登峰造極的境地。前年，恬妞還曾在社交帳號上曬出與馬伊琍、林熙蕾的聚會照。