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王羽告別式…王馨平獻唱淚別父親「盼來生還是父女」

記者陳建嘉／綜合報導
王羽告別式。（圖：讀者提供）
王羽告別式。（圖：讀者提供）

「獨臂刀王」王羽近日舉辦告別式，成龍為此特別錄製影片，提到王羽對拳腳功夫大有貢獻、也非常照顧後輩，「他的經典作品常留影迷心中，我們永遠懷念你，王羽大哥一路好走」；導演李安、鍾孟宏以及朱延平也皆致詞緬懷大俠。最後女兒王馨平獻唱送別父親，並回憶父女相處點滴，忍不住落淚，「謝謝你讓我知道我很重要，你也沒有白疼我」。

告別式上播放影片，最後由王馨平演唱「寄語白雲」搭配姊姊王加露寫的文字，王馨平說：「這首歌是我爸媽離婚後，他要我學會唱的。長大後才明白，爸爸不捨跟母親分開，讓我這個做女兒的幫他唱出來。」

成龍錄製影片緬懷王羽。（圖：讀者提供）
成龍錄製影片緬懷王羽。（圖：讀者提供）
影片有李安緬懷王羽的畫面。（圖：讀者提供）
影片有李安緬懷王羽的畫面。（圖：讀者提供）

王馨平也提到爸爸從小對她們很嚴厲，從不誇獎，「小時候不懂，長大後才知道爸爸真的很愛我們，他希望三個女兒潔身自愛、希望婆家珍惜我們、愛我們。我想說，我非常感謝爸爸帶我來這世界上，我希望我們來生還是父女，希望他還是爸爸，我是女兒」。

王加露則表示自己從小害怕父親的威嚴，不過自己的叛逆性格來自父親她回憶王羽中風後某年，半邊身體無法動，但她們回娘家，王羽仍堅持下廚，她宛如看到父親以獨臂刀做菜。她也提到王羽非常寵愛孫子，「寵到沒有天理，跟我們小時候的軍事教育天壤之別」，甚至還會教孫子粗口，讓她形容父親「不僅是大俠，也是一個老頑童」，選在4月5日離開， 也是提醒他們慎終追遠，也剛好過完兒童節。

王羽 中風 導演

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