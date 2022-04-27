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港星曾江離世 當年被謝賢當眾賞巴掌 震驚演藝圈

娛樂新聞組／綜合報導
港星曾江傳出陳屍防疫旅館。（本報資料照片）
港星曾江傳出陳屍防疫旅館。（本報資料照片）

香港資深演員曾江在香港尖沙咀一間防疫酒店昏迷不醒，經檢驗後證實事主當場死亡，搶救後仍宣告不治，享壽86歲，死因仍需驗屍後才能確定。曾江2015年與謝賢、胡楓以及Joe Junior一起拍攝無線旅遊節目「四個小生去旅行」。當年節目記者會上發生謝賢掌摑曾江事件，震驚香港娛樂圈。

謝賢在真人秀節目「四個小生去旅行」記者會上，稱曾江惹人煩因而掌摑他，而夾在兩人中間的胡楓在旁勸阻時也不幸挨打，眼鏡被打飛，場面一度失控。

多年後，謝賢自爆當年掌摑曾江只是宣傳技倆，聲稱和曾江其實好朋友，那時只是做戲。他指「怒摑」是四人一起商量過，最後決定由他「出手」。

謝賢(左)曾在記者會上當眾掌摑曾江。（取材自微博）
謝賢(左)曾在記者會上當眾掌摑曾江。（取材自微博）

曾江今傳出離世消息，其外甥女王馨平日前才從香港趕回台灣處理爸爸王羽後事，準備舉辦28日的告別式，想不到又傳出家人的噩耗，王馨平驚訝表示「我也是剛剛收到消息…」接著又提到：「去年底吃過飯，後來的確因為香港疫情緊張，所以沒見面…然後我就為了我父親的事，來了台灣。」妹妹王加露則說剛剛知道消息時非常震驚，「他的狀況一直都很好的」。

曾江出道於50年代，90年代，演過無數戲劇、電影，曾演出「英雄本色」中「堅叔」一角，還有「警察故事3之超級警察」大反派猜霸等，2015年則憑「竊聽風雲3」首奪金像獎最佳男配角，他也曾演出台劇「流星花園II」，在國外發展得有聲有色，參演多部好萊塢電影，像是「安娜與國王」、「007：誰與爭鋒」等片。

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