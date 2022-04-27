我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

效仿劉畊宏直播健身 辰亦儒下跪求關注 網酸太卑微

娛樂新聞組／綜合報導
辰亦儒（見圖）效仿劉耕宏直播健身，人數不濟直接下跪求網友關注。（視頻截圖）
辰亦儒（見圖）效仿劉耕宏直播健身，人數不濟直接下跪求網友關注。（視頻截圖）

藝人劉畊宏全家移居上海，最近因疫情封城，他和老婆王婉霏不能出門，索性在社群平台開起健身直播，鼓勵網友在家動起來，受到熱烈歡迎；辰亦儒見狀效仿劉畊宏直播健身，但人數不濟，甚至直接下跪求網友關注，惹來網友議論。

網易娛樂報導，辰亦儒日前開啟了自己的直播，並且表示自己接下來都不會帶貨了，專心教大家一起健身。同時，辰亦儒還表示自己也有10幾年健身經驗，希望大家能夠向他好好學習，自己也會盡全力分享。

網友們吐槽辰亦儒，健身節奏和音樂都很亂，讓人沒有跟著學習的欲望。（視頻截圖）
網友們吐槽辰亦儒，健身節奏和音樂都很亂，讓人沒有跟著學習的欲望。（視頻截圖）

顯然辰亦儒是想模仿劉畊宏，畢竟如今的劉畊宏已經創造了一個奇蹟，讓自己的粉絲數有著飛升一般的增長，令許多藝人想要好好效仿。不過辰亦儒應該是沒有準備好，健身的時候節奏和音樂都很亂，看上去完全沒有節奏感，更沒有讓人跟著學習的欲望，所以網友們紛紛吐槽。甚至還有不少網友們開始給辰亦儒一些建議，當然還有很多人開始嘲諷辰亦儒。

報導指出，見到直播間人數不濟，辰亦儒在喝水休息的時候直接給網友們下跪，並且直言：「你們看我都給你們下跪了，你們就關注我吧。」

雖然辰亦儒給網友們下跪了，但是似乎粉絲數量也並沒有增長很多，只有部分網友們在評論區刷屏表示支持。網友們也紛紛調侃辰亦儒真的是太卑微了，「難道現在都流行這樣下跪求關注了嗎？」

健身 社群 疫情

上一則

白百何懷第三胎？ 與兒子逛街「小腹明顯隆起」

延伸閱讀

劉畊宏直播默默置入品牌 傳60秒要價7.6萬 報價「一天一漲」

劉畊宏直播默默置入品牌 傳60秒要價7.6萬 報價「一天一漲」
「劉畊宏女孩」疫情下超吸「金」 健身直播紛紛搶奪

「劉畊宏女孩」疫情下超吸「金」 健身直播紛紛搶奪
劉畊宏髮夾彎：昆凌卸貨是誤會 鍵盤柯南：漏洞百出

劉畊宏髮夾彎：昆凌卸貨是誤會 鍵盤柯南：漏洞百出
昆凌已生第3胎？ 與周杰倫再迎小公主

昆凌已生第3胎？ 與周杰倫再迎小公主

熱門新聞

楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
水原希子揭發名製片梅川治男的離譜行徑。(取材自Instagram)

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

2022-04-20 23:41
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美
劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾

劫車痛毆72歲老婦 德州搶匪下一秒即遭老天收拾