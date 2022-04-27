效仿劉畊宏直播健身 辰亦儒下跪求關注 網酸太卑微

辰亦儒（見圖）效仿劉耕宏直播健身，人數不濟直接下跪求網友關注。（視頻截圖）

藝人劉畊宏全家移居上海，最近因疫情 封城，他和老婆王婉霏不能出門，索性在社群 平台開起健身 直播，鼓勵網友在家動起來，受到熱烈歡迎；辰亦儒見狀效仿劉畊宏直播健身，但人數不濟，甚至直接下跪求網友關注，惹來網友議論。

網易娛樂報導，辰亦儒日前開啟了自己的直播，並且表示自己接下來都不會帶貨了，專心教大家一起健身。同時，辰亦儒還表示自己也有10幾年健身經驗，希望大家能夠向他好好學習，自己也會盡全力分享。

網友們吐槽辰亦儒，健身節奏和音樂都很亂，讓人沒有跟著學習的欲望。（視頻截圖）

顯然辰亦儒是想模仿劉畊宏，畢竟如今的劉畊宏已經創造了一個奇蹟，讓自己的粉絲數有著飛升一般的增長，令許多藝人想要好好效仿。不過辰亦儒應該是沒有準備好，健身的時候節奏和音樂都很亂，看上去完全沒有節奏感，更沒有讓人跟著學習的欲望，所以網友們紛紛吐槽。甚至還有不少網友們開始給辰亦儒一些建議，當然還有很多人開始嘲諷辰亦儒。

報導指出，見到直播間人數不濟，辰亦儒在喝水休息的時候直接給網友們下跪，並且直言：「你們看我都給你們下跪了，你們就關注我吧。」

雖然辰亦儒給網友們下跪了，但是似乎粉絲數量也並沒有增長很多，只有部分網友們在評論區刷屏表示支持。網友們也紛紛調侃辰亦儒真的是太卑微了，「難道現在都流行這樣下跪求關注了嗎？」