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李連杰59歲生日 徒弟向佐分享師父年輕帥照

娛樂新聞組／綜合報導
李連杰今年已經59歲了，徒弟向佐在個人社交平台分享師父的帥照。（取材自Instagram）
李連杰今年已經59歲了，徒弟向佐在個人社交平台分享師父的帥照。（取材自Instagram）

功夫巨星李連杰4月26日過59歲生日，向佐送祝福並尊稱他師父，還分享李連杰年輕時的帥照，引發關注。

網易娛樂報導，李連杰已經處於退圈狀態，但江湖之中永遠有「功夫大哥」的傳說，有網友認為，從傳統武術與真正的武學層面來講，李連杰是真正的大師，是值得大家記住的第一人。

向佐在4月26日分享師父李連杰的年輕照片，然後祝福師父59歲生日，網友說：「看到照片，就如同看到了當年的精武英雄片場。」

照片中的李連杰一身正氣，年輕時候的他整個人的氣場太強了。向佐除了分享照片，在照片上並寫祝福師父生日快樂「happy birtday master love!」。

網友認為，師徒情深一切盡在不言中，字句雖短，但身為習武之人的大家都懂，向佐沒有忘記師父的生日，一日為師終身為父，看來李連杰也是很開心擁有這樣的徒弟。

李連杰59歲生日，向佐（見圖）送祝福尊稱他師父。（取材自微博）
李連杰59歲生日，向佐（見圖）送祝福尊稱他師父。（取材自微博）

回顧李連杰近況，雖然他已經退圈，但上一次藥水哥炒作提到了要挑戰李連杰，徒弟向佐直接怒懟藥水哥，並且紅戰成功將其打敗，給師傅李連杰添了不少面子。

另據港媒透露，李連杰目前的生活重心轉移到了家庭，他與妻子利智還有兩個寶貝女兒享受家庭生活，尤其是兩個女兒已經成功進到國際時尚領域發展，但演藝圈還是期待李連杰能盡快重出江湖。

李連杰 時尚

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