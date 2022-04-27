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馬思純久違曬自拍「分享一點快樂」 瘋傳發福、在英國待產

娛樂新聞組／綜合報導
馬思純曬自拍，笑稱分享一點快樂。（取材自微博）
馬思純曬自拍，笑稱分享一點快樂。（取材自微博）

金鐘影后馬思純早前被拍到和男友張哲軒現身英國，網友瘋傳她前往當地待產，對此她沒有多做回應。近日，馬思純久違地在微博曬出自拍照，並配文：「分享一點快樂，比如我的自拍。」

網易娛樂報導，照片中，34歲的馬思純素顏出鏡，氣色紅潤，皮膚狀態也很好。

馬思純前幾年深受網路惡評困擾，更陷入憂鬱症。去年她開始回歸目前，不僅分享對抗憂鬱的心路歷程，並推出「你是我的城池營壘」、「江照黎明」等作品，但對私下生活相當低調，讓不少網友好奇不已。

馬思純5年前和周冬雨以電影「七月與安生」共同獲第53屆金馬獎影后，但之後陷入低潮。去年被她爆熱戀搖滾樂團「盤尼西林」主唱張哲軒，甚至傳出密婚、待產生子。近日有網友在英國巧遇馬思純和張哲軒，並放出了兩人在餐廳吃飯的照片；發現女方雖然穿一身黑，仍無法修飾豐腴的身材，引起熱議。

馬思純和張哲軒在英國牽手逛大街，被網友巧遇並拍下。（取材自微博）
馬思純和張哲軒在英國牽手逛大街，被網友巧遇並拍下。（取材自微博）

日前又有網友公開馬思純和張哲軒在英國曼城體育館散步的畫面，只見兩人大方地牽著手走在街頭；張哲軒穿著黑色上衣和墨綠色褲子，一雙駝黃色的鞋子非常惹眼，馬思純則穿平底鞋戴帽子，斜挎背包。對此，大多數網友也表示尊重祝福，留言「看來馬姐挺幸福」、「美女開心就好」。

不過儘管馬思純穿著修飾度很強的黑衣，仍被部分酸民批評「腰比男友粗」、「虎背熊腰發福嚴重」、「變成路人了」，另有網友關心她是否懷孕，並詢問拍下這張照片的博主。然而，這位博主沒有針對問題回答，僅表示他們都很高，是自己沒拍好。

這不是馬思純第一次被傳懷孕，不過馬思純曾罹患憂鬱症，因服藥導致身材多次被指發福，去年她在節目「吐槽大會」勇敢面對身形變化，表示過去為了演戲迅速在20天內減肥10公斤，但殺青後她就變回普通人，「所以我其實不想當一個女明星被身材左右，我只想當一個女演員，陪大家度過春秋冬夏」。

英國 憂鬱症 電影

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