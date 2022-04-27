鞏俐演「傳奇教頭」郎平重現里約奧運女排逆轉勝 美女徒弟本尊客串

導演陳可辛第一時間鎖定邀請鞏俐演出傳奇球員「郎平」。（圖：甲上提供）

名導陳可辛執導傳記電影 「奪冠」，集結國際影后鞏俐、金馬影帝黃渤、新生代男星彭昱暢主演，並找來現役冠軍女子排球隊員親自上陣演出，營造最真實自然的臨場感，更重現了2016年里約奧運 最不可思議的逆轉勝賽事，觀眾彷彿坐在球場邊觀戰般緊張刺激。

電影講述過去體育環境缺乏資源，傳奇女排球員郎平與隊員們因為有著一顆熱愛排球的心，經歷高壓訓練而激發無限潛能，在不被各界看好的情況下，成功於1981年首奪世界冠軍。然而隨著時間過去，女排不再受到重視，直到郎平回歸擔任總教練，大力整頓隊伍編制後，再度開啟女排全新篇章，在里約奧運時面對5戰全勝的衛冕者巴西隊，儘管開局頻頻失分，郎平仍不斷鼓舞球員，最後竟反敗為勝，寫下驚人紀錄。

其中最重要的是在電影飾演「郎平」的選角，陳可辛第一時間就鎖定鞏俐，片中郎平青年時期則是找來郎平的女兒白浪演出。

陳可辛還透露，戲中特別選用了許多專業運動員，冠軍隊伍的演員更邀請到真實賽事中的女排隊伍成員。其中郎平的愛徒惠若琪其實已經退役，過去她曾在賽事中2次脫臼，必須在肩膀打入7根鋼釘才能保住手臂，更因先天疾病動過2次心臟手術 ，冒著生命危險也要跟著女排隊伍前進里約奧運，在最後決賽以凌厲的發球拿下最後1分，助隊伍拿下奧運金牌，成為逆轉勝的關鍵人物，為重現經典賽事，也特別回到球場上再展英姿。

現已退役的惠若琪，是排球迷公認最美女排隊長，也是郎平的徒弟。（圖：甲上提供）

除此之外，因為是現役冠軍女子排球隊員親自上陣演出，隊員之間的情感特別真實，讓導演陳可辛讚女排隊員的演出非常動人：「她們不是在演戲，都是真的。 」原本個性堅強不輕易示弱的現役女排隊長朱婷，也因為被問到「如果沒有郎導，你在哪？ 如果不是排球，你現在會做什麼？ 」，想起教練郎平在最初相遇時的指導，入戲太深的朱婷在片場兩度崩潰大哭，坦言：「我覺得郎導很懂我，他能懂我的壓力。 那一刻，就是戳中了我的軟肋。 」現場工作人員都被飽滿的情緒感染。