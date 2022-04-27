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上海缺糧缺菜 Angelababy、蔡少芬「當自耕農」居家種菜

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。（取材自微博）
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。（取材自微博）

上海疫情嚴峻，許多小區持續封控，卻也因此傳生活物資短缺、缺糧少菜的慘況，甚至有民眾開始去小區的綠化帶採野菜。不過，有許多大明星在家種起菜來，包括Angelababy、蔡少芬等女星都當起自耕農來，過著自給自足的生活。

Angelababy（楊穎）和黃曉明1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，近日更傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分。不過兩人各自精采，Baby先前還傳出與小10歲男星林一曖昧。然則他們的私生活，也引起網友好奇，自從黃曉明捐助上海物資之後，許多人也有關心住在上海的Baby如何生活。

Angelababy曾秀出自己種菜的照片作為鐵證。（取材自微博）
Angelababy曾秀出自己種菜的照片作為鐵證。（取材自微博）

事實上，Baby早已是演藝圈的自耕農代表，早在2020年她登上「王牌對王牌」錄影時，被問是否有做一些特別的事？她當時回答「在家種菜」，讓很多人不可置信。Baby後來還在4月秀出自己種雞毛菜的過程，包括除草、翻土、堆土、播種、澆水都自己來，並驕傲喊話說：「種瓜得瓜、種豆得豆。」

憑電視劇「後宮甄嬛傳」暴紅、打入中國市場的香港女星蔡少芬，前些年與武打演員老公張晉移民上海，近一個月也因疫情困在家中。張晉上傳蔡少芬帶著兒子在自家陽台種蔥的背影，官宣道：「她開始種菜了！」蔡少芬後來轉發回覆：「為什麼你這樣寫…我想笑！」並加註3個笑到哭的表情包。

蔡少芬讓種菜成親子活動，背後故事很暖心。（取材自微博）
蔡少芬讓種菜成親子活動，背後故事很暖心。（取材自微博）

出生於馬來西亞的新生代女星蔡卓宜，因參加女團選秀節目「青春有你」第二季而火紅。去年5月，她被拍到與男星王大陸在上海街頭擁吻和公主抱，做實「王大陸女友」的身分，近日她也在家種起水耕洋蔥，讓網友猜測是否王大陸也一起幫忙。

王大陸的緋聞女友蔡卓宜，在家自種水耕蔬菜。（取材自微博）
王大陸的緋聞女友蔡卓宜，在家自種水耕蔬菜。（取材自微博）

黃曉明 Angelababy 疫情

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