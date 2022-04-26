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陳龍剪髮在家門口擺攤 鄰居捧場享受明星服務

娛樂新聞組／綜合報導
疫情期間，陳龍替親友剪髮的手藝越來越熟練。（取材自微博）
疫情期間，陳龍替親友剪髮的手藝越來越熟練。（取材自微博）

著名演員陳龍的妻子章齡之近日在社交平台曬出幾張照片，是老公陳龍在家門口擺攤理髮的照片，看起來，陳龍一家的理髮業務已經推廣到鄰居了。

搜狐娛樂報導，從畫面中看到，陳龍一身休閒的打扮，口袋裡還裝著一把梳子，手上拿著剪刀，正在給大兒子剪頭髮。陳龍戴著口罩，姿勢和裝備看起來很專業；兒子脖子上套著一個藍色的圍脖，怕頭髮落在脖子裡，乖乖地坐在椅子上，讓爸爸剪頭髮。

演員陳龍家門口擺攤剪頭，梳子揣兜拿剪刀姿勢專業，鄰居紛紛捧場。（取材自微博）
演員陳龍家門口擺攤剪頭，梳子揣兜拿剪刀姿勢專業，鄰居紛紛捧場。（取材自微博）

從章齡之發出的照片來看，陳龍剪髮的對象有從小朋友到成年人，男生和女生都有，業務範圍很廣泛，看來大家對陳龍的手藝都很認可，紛紛要他來剪頭髮。

網友們看見陳龍理髮也都忍不住在評論區留言誇讚，有的網友直接誇讚說龍哥厲害，還有人說陳龍這是在發展自己的副業，更有人羨慕陳龍的鄰居們。

陳龍一家人和鄰居們的關係本來就很好，自從疫情發生之後，章齡之曾在社交平台曬出一段視頻說，感覺現在和鄰居的關係越來越好了，不管缺什麼，只要鄰居們有的都會幫忙送過來。還說疫情之後約定一起燒烤，她也非常期待這場燒烤的到來。

陳龍一家的生活不僅僅是在家門口理髮，陳龍還穿著防護服在街道值班。在家的陳龍又是一個居家的好爸爸，不論孩子們想吃什麼，陳龍都會努力地煮給孩子們吃。此前，陳龍的小兒子想吃咖喱雞，陳龍二話不說就下廚做飯，那架勢看起來很熟練。

演員陳龍家門口擺攤剪頭，梳子揣兜拿剪刀姿勢專業，鄰居紛紛捧場。（取材自微博）
演員陳龍家門口擺攤剪頭，梳子揣兜拿剪刀姿勢專業，鄰居紛紛捧場。（取材自微博）

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