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賈乃亮闢謠偷稅2.6億 現身三亞接送神祕白衣女

娛樂新聞組／綜合報導
賈乃亮工作室日前發出聲明闢謠偷稅傳言，怒斥造謠者惡意捏造。（取材自微博）
賈乃亮工作室日前發出聲明闢謠偷稅傳言，怒斥造謠者惡意捏造。（取材自微博）

賈乃亮人紅是非多，他闢謠偷稅2.6億（人民幣，下同），近日被拍到現身海南島三亞度假，他穿著拖鞋開車接送女性好友，看來心情不錯。

搜狐娛樂報導，賈乃亮工作室4月24日發出聲明闢謠偷稅傳言，更怒斥造謠者惡意捏造、嚴重違背事實，已啟動法律程序維權。在工作室發出聲明之前，有網友爆料稱賈乃亮用陰陽合同偷稅漏稅高達2.6億，引起軒然大波，賈乃亮方面硬氣回應，表示作者已經認錯，在微博發布的不實報導已經刪除。

賈乃亮近日被拍到現身海南島三亞，穿拖鞋開車接送女性好友。（視頻截圖）
賈乃亮近日被拍到現身海南島三亞，穿拖鞋開車接送女性好友。（視頻截圖）

賈乃亮在闢謠違法偷稅之後，又被媒體揪出一個違法行為。4月26日，媒體曝光賈乃亮在三亞度假的鏡頭，然後點名批評賈乃亮穿拖鞋開車，違反了交通法，應該處於20元以上200元以下的罰款，還要扣2分。

報導稱，賈乃亮當天現身三亞，一身休閒裝心情很好，他先是開車去加油站，下車期間被拍的腳踩拖鞋。期間發生有趣的一幕，賈乃亮和加油站工作人員，都不知道油箱蓋如何打開？研究半天還錯開了充電口和引擎蓋。

一頓折騰後總算加好了油，賈乃亮開車前往一家酒店，跟他一起下車的是一名穿白色上衣的女性，兩人一起進入酒店，大約三個小時後在2名男子的陪伴下現身停車場，猜測應該是在酒店談生意。有網友表示，可能是上車後再換鞋的，畢竟是否違法還要等待交警的回應。

加油站 微博

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