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甄嬛傳熱播11年 每年仍有上千萬收益

娛樂新聞組／綜合報導
中國古裝宮鬥劇「後宮甄嬛傳」至今仍熱播。（取材自微博）
中國古裝宮鬥劇「後宮甄嬛傳」至今仍熱播。（取材自微博）

著名的古裝宮鬥劇「甄嬛傳」11年前播出造成轟動，導演鄭曉龍大概也沒想到，11年後依然有很多觀眾重溫，而且還能隔三差五的上個微博熱搜，並持續為花兒影視帶來收入，平均每年可創造1千多萬元人民幣的收益。

搜狐娛樂報導，「甄嬛傳」製片方花兒影視創始人敦勇近日表示，「甄嬛傳」與播出平台的版權合約從2011年開始、2017年到期，在2018年至2027年期間又與播出平台簽訂了十年合約，另外還有電視台及其他平台上的收益，平均每年能為花兒影視帶來1千多萬人民幣的收益。

企查查APP顯示，花兒影視關聯公司為東陽花兒影視文化有限公司，是一家集投資、策劃、製作、發行於一體的專業性影視製作公司，作品有「金婚」、「幸福像花兒一樣」、「甄嬛傳」、「紅高粱」、「新編輯部故事」等。2013年12月，花兒影視被樂視網全資收購，當前由樂視網信息技術（北京）股份有限公司對其全資控股。

資料顯示，「甄嬛傳」2011年在電視渠道首播，之後由樂視視頻獲得網絡獨家播映權，一經播出，就成為現象級劇集。

花兒影視官網資料顯示，電視劇「甄嬛傳」目前已榮獲第二屆樂視影視盛典「最佳古裝情感劇」大獎、北京電視台BTV 2011「年度最佳品質獎」、2012MSN星月「年度人氣電視劇獎」以及「年度最佳導演獎」、榮獲第18屆上海電視節白玉蘭獎「最佳導演獎」，孫儷也憑借此劇獲得多項大獎。透過電視多輪播放，「甄嬛傳」亦持續為樂視網帶來收入。

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