何超儀赴冰島拍音樂片首映 先帶觀眾玩團康 打趣笑：笨蛋

何超儀表示，希望「尋找極致的喜悅：火與冰」在疫情期間可以為大家帶來歡樂的能量。（圖：852 Films提供）

女星何超儀遠赴冰島拍攝的音樂紀錄電影 「尋找極致的喜悅：火與冰」（Finding Bliss: Fire and Ice），日前在義大利 烏迪內遠東國際影展首映，她與共同監製的老公陳子聰、主演「喜劇教父」詹瑞文以及導演 陳金與觀眾見面，開場就與觀眾大玩互動團康遊戲「老師說」，甚至打趣笑台下失誤的觀眾是「笨蛋」，立刻炒熱全場氣氛。

由於「尋找極致的喜悅：火與冰」拍攝手法實驗創新，何超儀擔心觀眾會看不懂，也不希望用太沉悶的傳統開場介紹電影，突發奇想改由詹瑞文帶領觀眾玩起互動團康遊戲「老師說」。

此遊戲只有在下了「老師說」的指令，參與遊戲者才能執行動作，若在沒有「老師說」的情況下執行動作，便算犯規。詹瑞文親自示範，一開始說：「老師說，舉手」，台下觀眾立刻跟著舉手，後來他說「放下」，幾乎一半的人放下手，立刻被他打趣笑「笨蛋」（Stupid），全場觀眾笑翻。

何超儀表示，希望「尋找極致的喜悅：火與冰」在疫情期間可以為大家帶來歡樂的能量，笑著面對困難，逆境很快就會結束。此次首映會大受觀眾好評，她在放映結束之後以四次鞠躬向觀眾致謝，散場時站在出口親自送觀眾離場，有影迷遠道而來看她的電影，當場與她拍照、索取簽名，令她相當感動。