林志玲當媽還被成人網站盜用肖像 提告勝訴 網友心疼

中國成人網站侵肖像權，林志玲提告獲賠償。（取材自臉書）

林志玲 與日本 團體「放浪兄弟」成員AKIRA在2019年結婚後，定居日本，今年初開心宣布升格人母、人父。她近日除了專心當媽媽，也為捍衛肖像權，在日本跨海提告中國一家網路商店，結果在4月中旬出爐，引起討論。

一家位於中國潮州市的成人用品網站這陣子盜用林志玲的肖像、姓名與簽名，販售成人用品、打廣告，她知道此事後跨海提告，要求道歉且賠償16萬人民幣（約2.4萬美元）。

最後潮州市人民法院公開案件審理結果，認定林志玲的肖像以及姓名權確實受到侵犯，該不肖廠商必須向林志玲於經營的網站首頁連續90天發布道歉聲明，並賠償9萬人民幣（約1.3萬美元）的罰金。

網友也留言，「人家都結婚當媽了，還被成人用品店拿來打廣告，真的很氣人」，讚賞她捍衛自己權益的行為。

林志玲照片被盜已經不是第一次，2018年也有一家中國醫療美容公司在微信 侵害她的肖像權，甚至暗指林志玲整容，當時她提起訴訟，並在微博呼籲，「希望大家尊重藝人的肖像權、姓名權等合法權益。一起打擊不法商家盜用、冒用之行為 ，帶來更美好正當的社會風氣。」最後上海市第一中級人民法院宣判賠償林志玲8萬多人民幣（約1.2萬美元）。