陳曉東北京排隊做檢測 「皺T恤搭腰包」被酸男神變大叔

陳曉東近日在北京排隊做檢測，被網友酸男神驚變大叔。（視頻截圖）

46歲男星陳曉東曾是兩岸三地男神，風靡無數少女。近年陳曉東專注在發展，日前在北京 做核酸檢測 ，排隊期間拍攝抖音 影片與粉絲分享，然而他簡單穿著皺皺的T恤襯、揹著銀色腰包，太過平常的打扮被網友酸氣場盡失，「男神變大叔」。

綜合媒體報導，抖音影片中，陳曉東正排隊做核酸，只見他戴著一頂棒球帽，上身穿著鬆垮的白色T恤，再加上有點過時的銀色腰包，隨意的穿搭和他平常的紳士形象大相逕庭。此外，戴上口罩的他，一雙濃眉大眼很是明顯，卻顯得有些無神。

許多網友差點認不出陳曉東，酸他變成大叔，還有粉絲提到陳曉東的上衣太皺了，他看到後親自回覆：「下次穿得有型點！」不過，也有許多粉絲留言：「怎麼樣都帥氣」、「東哥去當志願者，估計社區裡不用喊就都下來了」、「這個腰包很北京啊。」

此外，或許是等待時間有些長，陳曉東一邊等一邊唱rap：「不要貼不要貼不要貼貼，不要擠不要推會變密接！」他還用雙手一前一後拉長距離，暗示即使排隊也要保持適當距離，保護自己也保護他人。

陳曉東2014年宣布與小14歲的前護士女友結婚，婚後育有兩個可愛寶貝女兒，生活幸福美滿。