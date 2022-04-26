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楊紫瓊「宇宙」在美票房旺 獨立製片振奮喊：景氣復甦

記者蘇詠智／綜合報導
楊紫瓊主演電影「媽的多重宇宙」，在美國衝出亮眼票房。（路透資料照片）
楊紫瓊主演電影「媽的多重宇宙」，在美國衝出亮眼票房。（路透資料照片）

在新冠肺炎疫情期間，北美票房一度大受打擊，雖然近期商業大片陸續有不錯的表現，獨立製片或是高品質藝術片的行情一直沒有回來。近日由武打女星楊紫瓊掛帥的「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once），在美國締造超過2600萬美元的賣座數字，讓獨立製片界大感振奮，粉碎外界「藝術片賣座已死」的論調，認爲是景氣復甦之吉兆。

「媽的多重宇宙」導演雙人組曾與主演「哈利波特」（Harry Potter）系列的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）合作過，丹尼爾受訪時提到有接到演出邀約；無奈雖然曾有機會加入「多重宇宙」，最終因為正在拍攝其他電影而未能落實。媒體則猜測丹尼爾最有可能扮演的角色應是最後由「臥虎藏龍：青冥寶劍」岑勇康飾演的、處於「浣熊宇宙」中的那位廚師。

在「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章（James Hong），現年92歲依然神采奕奕，曾跟寇特羅素（Kurt Russell）聯手主演「妖魔大鬧唐人街」（Big Trouble in Little China），不少眼尖的資深影迷發現他這次所飾演的「公公」，坐在輪椅的戰鬥頗有致敬該片的意味。

此外，他還曾在「降魔戰警」（R.I.P.D.）飾演萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）死後在人間打擊惡魔的替身，近年還在「功夫熊貓」（Kung Fu Panda）系列聲音演出「鵝阿爹」一角，成了大人小孩的偶像。

媽的多重宇宙 哈利波特 楊紫瓊

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