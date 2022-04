楊紫瓊「宇宙」在美票房旺 獨立製片振奮喊：景氣復甦

楊紫瓊主演電影「媽的多重宇宙」,在美國衝出亮眼票房。(路透資料照片)

在新冠肺炎疫情期間,北美票房一度大受打擊,雖然近期商業大片陸續有不錯的表現,獨立製片或是高品質藝術片的行情一直沒有回來。近日由武打女星楊紫瓊 掛帥的「媽的多重宇宙 」(Everything Everywhere All at Once),在美國締造超過2600萬美元的賣座數字,讓獨立製片界大感振奮,粉碎外界「藝術片賣座已死」的論調,認爲是景氣復甦之吉兆。

「媽的多重宇宙」導演雙人組曾與主演「哈利波特 」(Harry Potter)系列的丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)合作過,丹尼爾受訪時提到有接到演出邀約;無奈雖然曾有機會加入「多重宇宙」,最終因為正在拍攝其他電影而未能落實。媒體則猜測丹尼爾最有可能扮演的角色應是最後由「臥虎藏龍:青冥寶劍」岑勇康飾演的、處於「浣熊宇宙」中的那位廚師。

在「媽的多重宇宙」中飾演楊紫瓊爸爸的吳漢章(James Hong),現年92歲依然神采奕奕,曾跟寇特羅素(Kurt Russell)聯手主演「妖魔大鬧唐人街」(Big Trouble in Little China),不少眼尖的資深影迷發現他這次所飾演的「公公」,坐在輪椅的戰鬥頗有致敬該片的意味。

此外,他還曾在「降魔戰警」(R.I.P.D.)飾演萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)死後在人間打擊惡魔的替身,近年還在「功夫熊貓」(Kung Fu Panda)系列聲音演出「鵝阿爹」一角,成了大人小孩的偶像。