劉畊宏直播默默置入品牌 傳60秒要價7.6萬 報價「一天一漲」

劉畊宏（左）夫婦在中國的線上健身產業，一夕暴紅。（取材自今日頭條）

近期網紅圈中最火熱的健身 教練，當屬藝人劉畊宏了，目前抖音 上的粉絲已達4500萬人。不過先前他就透露自己背後有團隊支持，當時網友猜測，他未來會朝直播帶貨發展。而最近，劉畊宏一改過去都穿無明顯品牌標誌的運動衣，帶著全家穿上有明顯標誌的品牌衣服運動了。

網易娛樂報導，劉畊宏開始做廣告植入了，雖然健身直播全程沒有提到該品牌，也沒有專門進行宣傳，但網友表示這是一種「軟植入」，以免給人營銷的感覺。據相關人員透露，劉畊宏最近流量和熱度火爆，商務報價真是「一天一個價」，想要在他60秒的視頻中露出品牌，可能要價50萬人民幣（約7.6萬美元）。如果想在他的一場直播中曝光，可能軟廣費用將達到上千萬人民幣。

另有台媒報導，劉畊宏的一場直播就能賺56萬人民幣。

目前劉畊宏和一家人一周5天進行健身直播 ，帶著觀眾一起運動，造就大批被稱為「劉畊宏女孩」或「劉畊宏男孩」的粉絲；據悉，他24日的一場直播就吸引6420萬人在線同時觀看。

另據紅星資本局公眾號引述蟬媽媽數據顯示，截至22日晚，劉畊宏抖音粉絲數量已達3600萬，短短10天內該帳號新增粉絲超過3000萬，還曾一天增加967.4萬粉絲。

劉畊宏的直播間也出過不少「烏龍」。先前劉畊宏在直播過程中，突然被官方判定為「衣著不當」，被抖音強行斷播；隔天，夫妻倆乾脆穿著「羽絨服」開直播教學。這種戲劇化的處理，很快登上微博 熱搜。