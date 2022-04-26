郭富城拍的？天王嫂曬泳裝照露半個臀部 網友批：不檢點

郭富城(右)、方媛結婚5年，依然感情好。（取材自微博）

香港 天王郭富城與嬌妻方媛結婚已5年，當初不被看好的兩人，如今感情穩定，並不時在社交平台分享生活，十分甜蜜。不過，近日方媛在微博 曬出泳裝照，大方露出美腿，卻被部分網友批評「不檢點」。

網易娛樂報導，方媛近日分享度假美照，只見背景是一片藍天碧海，而方媛穿著一件米白色的蕾絲泳衣，腰間還繫著一件白色襯衣，頭上戴著一頂遮陽帽。照片中，方媛側面面向鏡頭，將一隻腳抵在遊艇護欄上，一雙纖細長腿相當吸睛，32歲的她身上沒有一絲贅肉。

方媛曬泳裝照，卻被部分網友批評不檢點。（取材自Instagram）

不過，有部分網友接受不了天王嫂「衣著暴露」，認為她幾乎露出半個臀部，甚至在評論區批評「太不檢點」。但也有網友認為，既然是度假，一定是郭富城陪同下去的，而她腰間的襯衣就是證據；還有網友推測，照片可能是郭富城幫忙拍攝的，代表郭富城並不在意，反而為妻子擁有好身材而驕傲。

與方媛結婚以後，郭富城便沒再傳出花邊新聞，兩人一直是娛樂圈內有名的模範夫妻。前段時間，兩人慶祝結婚5周年，還一同曬出紀念照；照片中的兩人微笑面對鏡頭，依偎在一起，當天郭富城也精心為妻子準備鮮花與禮物，夫妻感情令人羨慕不已。