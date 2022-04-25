我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

徐克翻拍神鵰俠侶？ 新小龍女出爐 周迅時隔19年演她

娛樂新聞組／綜合報導
傳出周迅延續演出黃蓉一角。（取材自微博）
傳出周迅延續演出黃蓉一角。（取材自微博）

香港名導徐克近年重心放在中國影壇，近期傳出將拍攝電影版「神鵰俠侶」，正積極接洽演員，據香港媒體報導，周迅答應扮演「中年版黃蓉」，這將會是她繼電視版「射鵰英雄傳」後再度扮演同一個角色，而影迷矚目的小龍女、楊過人選也呼之欲出，引起熱議。

不過，徐克工作室發表聲明，澄清「神鵰俠侶」是導演開發中的項目其一，「但是進度並未到啟動，報導中的演員選擇也非屬實。徐克導演下一個電影項目籌備明確後，才會正式公布。謝謝關心。」

網路流傳的名單中，男女主角楊過及小龍女分別由中國演員黃景瑜、周也飾演，周迅則延續演出黃蓉一角，是她時隔19年再度演繹同一角色。此外，角色人選還有陳坤飾演郭靖、張雨綺飾演李莫愁；周星馳愛將釋彥能演金輪法王；兩大影帝級人馬張涵予與梁家輝，亦會客串黃藥師及一燈大師，陣容華麗，難怪掀起話題。

據悉，徐克多年前已構思開拍「神鵰俠侶三部曲」電影，之前卻因為資金等問題擱置。「神鵰俠侶」多次被改編為電視劇、電影，其中電影翻拍過3次，最經典就屬張國榮詮釋的楊過以及翁靜晶飾演的小龍女。

但中國網民似乎對徐克版「神鵰俠侶」並不期待，認為同一作品已翻拍過多次，難以再有新意，且黃景瑜與周也的組合亦非太吸引，有網民放狠話說：「能等我們這代人死了再翻拍嗎？」以示不滿。

徐克版「神鵰俠侶」傳出找來周也飾演小龍女。（取材自微博）
徐克版「神鵰俠侶」傳出找來周也飾演小龍女。（取材自微博）
徐克版「神鵰俠侶」傳出找來黃景瑜飾演楊過。（取材自微博）
徐克版「神鵰俠侶」傳出找來黃景瑜飾演楊過。（取材自微博）

電影 導演 香港

上一則

港日男神合體 妻夫木聰同框梁朝偉 曬照喊不敢相信

延伸閱讀

劉德華追思顧寶明 難忘當年氣功治療 叮嚀別太拚

劉德華追思顧寶明 難忘當年氣功治療 叮嚀別太拚
田啟文憂香港電影票房… 周星馳「美人魚2」今年不上映

田啟文憂香港電影票房… 周星馳「美人魚2」今年不上映
觀影說劇／小龍女李若彤變毒后 觀眾誇還是好美

觀影說劇／小龍女李若彤變毒后 觀眾誇還是好美
周潤發、鍾楚紅「秋天的童話」回歸 重溫女神美顏

周潤發、鍾楚紅「秋天的童話」回歸 重溫女神美顏

熱門新聞

鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
水原希子揭發名製片梅川治男的離譜行徑。(取材自Instagram)

水原希子性愛戲被逼「露毛」2小時淚訴拍片痛苦過程

2022-04-20 23:41

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手