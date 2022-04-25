徐克翻拍神鵰俠侶？ 新小龍女出爐 周迅時隔19年演她

傳出周迅延續演出黃蓉一角。（取材自微博）

香港 名導徐克近年重心放在中國影壇，近期傳出將拍攝電影 版「神鵰俠侶」，正積極接洽演員，據香港媒體報導，周迅答應扮演「中年版黃蓉」，這將會是她繼電視版「射鵰英雄傳」後再度扮演同一個角色，而影迷矚目的小龍女、楊過人選也呼之欲出，引起熱議。

不過，徐克工作室發表聲明，澄清「神鵰俠侶」是導演 開發中的項目其一，「但是進度並未到啟動，報導中的演員選擇也非屬實。徐克導演下一個電影項目籌備明確後，才會正式公布。謝謝關心。」

網路流傳的名單中，男女主角楊過及小龍女分別由中國演員黃景瑜、周也飾演，周迅則延續演出黃蓉一角，是她時隔19年再度演繹同一角色。此外，角色人選還有陳坤飾演郭靖、張雨綺飾演李莫愁；周星馳愛將釋彥能演金輪法王；兩大影帝級人馬張涵予與梁家輝，亦會客串黃藥師及一燈大師，陣容華麗，難怪掀起話題。

據悉，徐克多年前已構思開拍「神鵰俠侶三部曲」電影，之前卻因為資金等問題擱置。「神鵰俠侶」多次被改編為電視劇、電影，其中電影翻拍過3次，最經典就屬張國榮詮釋的楊過以及翁靜晶飾演的小龍女。

但中國網民似乎對徐克版「神鵰俠侶」並不期待，認為同一作品已翻拍過多次，難以再有新意，且黃景瑜與周也的組合亦非太吸引，有網民放狠話說：「能等我們這代人死了再翻拍嗎？」以示不滿。