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離婚大S不到半年 汪小菲自曝「喜訊」 網見亮點：好有愛

娛樂新聞組／綜合報導
汪小菲和大S離婚後，對愛女非常思念。（取材自微博）
汪小菲和大S離婚後，對愛女非常思念。（取材自微博）

中國富商汪小菲和台灣女星大S徐熙媛）離婚不到半年，雖然夫妻感情不再，他心中對一雙兒女難以割捨，尤其是愛女小玥兒是他的心頭肉。最近他傳出喜訊，宣布開設粵菜品牌餐廳，以女兒名字「小玥兒」的諧音入名，特別的巧思讓網友看了也說「你真的很愛女兒」。

綜合媒體報導，汪小菲愛女小玥兒日前迎接8歲生日，汪小菲尚未發文祝賀，但被網友發現他在抖音更新的影片藏滿對女兒的愛。該影片中，汪小菲親自宣布喜訊，繼先前經營的自家餐飲品牌「麻六記」後，又開設粵菜品牌「粵洱堂」。

汪小菲開心介紹店裡的招牌菜色，也強調裝潢風格都以復古為主，讓許多網友紛紛直呼「耳目一新」、「想要去朝聖一下」、「看起來就品質保證」，也有眼尖的粉絲發現店名粵洱堂的諧音正是「玥兒糖」，巧妙呼應愛女的小名，跟當年在台北開設S Hotel有異曲同工之妙。

而汪小菲每次取店名都會巧妙地與家人連結一事曝光後，也吸引許多民眾討論，紛紛留言「看來他真的很想念女兒」、「難怪在唸出粵洱堂時的表情，看起來特別幸福」、「感覺每次巡店的時候，都會想到小玥兒啊」。

大汪離婚後，汪小菲取關大小S，把暱稱改為「希望小玥兒每天開開心心的」，對愛女非常思念，日前直播則透露和8歲女兒經常視訊，他會提醒女兒要乖乖念書，對小玥兒的生活相當關心。

汪小菲在抖音平台透露餐廳取名叫「粵洱堂」。（取材自抖音）
汪小菲在抖音平台透露餐廳取名叫「粵洱堂」。（取材自抖音）

汪小菲 徐熙媛 大S

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