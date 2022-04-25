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才喊2年後要退演藝圈 馬天雨「曬病照」嚇壞粉絲

娛樂新聞組／綜合報導
馬天宇去年底才在節目中自爆「過兩年就要退出演藝圈」。（取材自微博）
馬天宇去年底才在節目中自爆「過兩年就要退出演藝圈」。（取材自微博）

中國男星馬天宇去年底突然在節目中喊出「過兩年就要退出演藝圈」，讓經紀公司急得連忙出來澄清。近日他又突然曬出戴著鼻導管的病照，嚇壞一票粉絲。

新浪娛樂報導，馬天宇日前在微博曬出一張戴著鼻導管的半臉自拍，表情有些憔悴，發文寫下自己因為出現高山反應，一整個晚上沒睡，照片中的他鼻子微微發紅，臉部浮腫明顯，自嘲「感覺自己腫成球」，還曬出一張自己打點滴的照片，臉色引人擔心。

粉絲紛紛湧入關心表示「注意身體，旅遊也要照顧好自己」、「好心疼，要好好休息」，但也有人開玩笑「為什麼腫的時候還能那麼帥啊」。

前一晚馬天宇曾開直播，期間就一直在吸氧，中途還有偷偷跟工作人員要水喝，但不想耽誤工作的他一直在堅持，說可以再撐一會，努力活躍氣氛。據悉當天直播完，馬天宇還要趕往長沙排練話劇「寄生蟲」，完全沒有時間休息。

馬天宇出道16年，曾主演「涼生，我們可不可以不憂傷」、「我的莫格利男孩」等夯劇。2021年底他曾無預警在節目中宣布「準備過兩年就退圈」，更透露他5歲喪母，爸爸欠一屁股債後人間蒸發，他從小便由收入微薄的爺爺、奶奶帶大，使得他還沒成年就扛起照顧全家的責任，「從沒有為自己活過」。

不過就在馬天宇突自爆要退圈的話題引起熱議後，工作室就立刻透過微博公開表示：「退是不可能退的！」還標記了馬天宇的微博帳號調侃「想啥呢？」，反駁了馬天宇退圈的說法。

馬天宇曬出帶著鼻導管的照片，嚇壞一票粉絲。（取材自微博）
馬天宇曬出帶著鼻導管的照片，嚇壞一票粉絲。（取材自微博）

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