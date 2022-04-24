曾國祥婚變？ 小12歲嫩妻親吐婚姻實情

王敏奕與曾國祥於2019年結婚，如今卻傳出婚變消息。（取材自微博）

香港導演 曾國祥與小他12歲的香港女演員王敏奕於2019年結婚，更一起紋了婚戒紋身，兩人從拍拖到結婚至今相愛9年，感情一直穩定，近日卻驚傳他們離婚。對此，王敏奕駁斥，表示婚姻並未出狀況。

綜合媒體報導，有網友發現王敏奕偷偷將Instagram上與曾國祥的合照刪除，就連婚紗照也不見蹤影，更有人爆料她將手上的婚戒刺青洗掉，由於曾國祥近年因為工作的關係經常不在家，也讓外界紛紛猜測夫妻倆因為聚少離多，婚姻出現狀況，離婚傳聞也隨之在網路上甚囂塵上。

對於網上瘋傳離婚，王敏奕回應傳媒表示她和老公沒事，兩人並沒有問題，她之前因為工作有整理過Instagram的照片，但沒有刪合照。她也沒有洗掉婚戒紋身，只是有時因為拍劇會遮住。

她又透露老公現正身在英國開工，坦言經常分隔異地要維繫彼此感情是很難的事，加上疫情下就更難，但他們都Keep住有溝通，這樣是最重要的。婚變傳聞報導一出，她更隨即於IG story曬出婚戒紋身以行動闢謠，而她的Instagram亦重新出現與老公的甜蜜合照。

王敏奕形容她和老公的愛情故事並非很轟烈那種，兩人更是從來沒吵架。七年之癢並沒有發生在他們身上，王敏奕也沒有擔心過。他們的相處之道就是不要那麼計較，也不要那麼消極，要有耐性和有信心，想法正面。她說和老公之間有很多感動的事，對方至今仍不時會有驚喜給她，彼此亦好珍惜對方的存在。

曾國祥是知名男星曾志偉之子，2016年執導電影「七月與安生」獲得第53屆金馬獎最佳導演提名 ，之後更靠著「少年的你」橫掃香港金像獎，成為票房與實力都兼具的導演。