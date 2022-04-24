我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

「請叫我總監」 林更新、譚松韻鬥嘴鬥智鬥勇

娛樂新聞組／綜合報導
林更新（左）、譚松韻在「請叫我總監」中不斷鬥嘴。（取材自微博）
林更新（左）、譚松韻在「請叫我總監」中不斷鬥嘴。（取材自微博）

中國演員林更新、譚松韻領銜主演的都市職場愛情輕喜劇「請叫我總監」近日在北京舉辦媒體看片會。當天，導演姚婷婷現身媒體看片會現場。在現場媒體問及林更新和譚松韻的片場相處時，姚婷婷表示：「他們就屬於鬥嘴界的戰鬥機，一對積極工作的好CP。」

新京報報導，「請叫我總監」講述由譚松韻飾演從小到大夢想成為投資人的寧檬，陰差陽錯成為總裁秘書，與由林更新飾演能力極強但脾氣火爆的霸總上司陸既明鬥智鬥勇，最終攜手逐夢，並肩共創事業的故事。

該劇是林更新和譚松韻首次合作，姚婷婷表示，兩位主演與角色的適配度非常高，在拍攝時對角色的詮釋也給導演帶來很大驚喜。姚婷婷稱：「現場他們都有自己的東西賦予在角色身上，他們比劇本裡面的人物要更鮮活。」

另據新民晚報報導，「請叫我總監」改編自晉江人氣作者紅九的同名小説，原著曾入選中國作家協會評選的「2017年中國網路小説排行榜」。此次該劇製片人由曾操刀「我的前半生」、「如懿傳」等爆款劇集的製片人黃瀾擔任，為劇集的品質保駕護航。

導演姚婷婷是一位才貌雙全的80後導演，因「匆匆那年」、「誰的青春不迷茫」而被觀眾熟知，十分擅長運用女性視角和年輕細膩的方式敘述故事。

據了解，林更新及譚松韻這對工作夥伴在豦中相愛相殺但也形影不離，在職場打怪升級的路上，兩人從互懟到相惜，從針鋒相對到漸生情愫，互相給予工作上的指點和生活上的照拂，共同獻上一場有笑有淚且爽感十足的逐夢歷程。

導演 北京 投資

上一則

劉畊宏髮夾彎：昆凌卸貨是誤會 鍵盤柯南：漏洞百出

下一則

台灣演藝圈疫情洶洶 徐乃麟、王少偉紛確診

延伸閱讀

顧寶明最後身影留舞台 劉德華難忘「氣功療傷」昔日情

顧寶明最後身影留舞台 劉德華難忘「氣功療傷」昔日情
40歲才開始電影人生 著名導演黃蜀芹去世 享壽83歲

40歲才開始電影人生 著名導演黃蜀芹去世 享壽83歲
總監清甜劇 林更新、譚松韻職場過招相愛相殺

總監清甜劇 林更新、譚松韻職場過招相愛相殺
捧紅了陳道明 「圍城」女導演黃蜀芹去世享壽83歲

捧紅了陳道明 「圍城」女導演黃蜀芹去世享壽83歲

熱門新聞

穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難