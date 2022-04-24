「請叫我總監」 林更新、譚松韻鬥嘴鬥智鬥勇

林更新（左）、譚松韻在「請叫我總監」中不斷鬥嘴。（取材自微博）

中國演員林更新、譚松韻領銜主演的都市職場愛情輕喜劇「請叫我總監」近日在北京 舉辦媒體看片會。當天，導演 姚婷婷現身媒體看片會現場。在現場媒體問及林更新和譚松韻的片場相處時，姚婷婷表示：「他們就屬於鬥嘴界的戰鬥機，一對積極工作的好CP。」

新京報報導，「請叫我總監」講述由譚松韻飾演從小到大夢想成為投資 人的寧檬，陰差陽錯成為總裁秘書，與由林更新飾演能力極強但脾氣火爆的霸總上司陸既明鬥智鬥勇，最終攜手逐夢，並肩共創事業的故事。

該劇是林更新和譚松韻首次合作，姚婷婷表示，兩位主演與角色的適配度非常高，在拍攝時對角色的詮釋也給導演帶來很大驚喜。姚婷婷稱：「現場他們都有自己的東西賦予在角色身上，他們比劇本裡面的人物要更鮮活。」

另據新民晚報報導，「請叫我總監」改編自晉江人氣作者紅九的同名小説，原著曾入選中國作家協會評選的「2017年中國網路小説排行榜」。此次該劇製片人由曾操刀「我的前半生」、「如懿傳」等爆款劇集的製片人黃瀾擔任，為劇集的品質保駕護航。

導演姚婷婷是一位才貌雙全的80後導演，因「匆匆那年」、「誰的青春不迷茫」而被觀眾熟知，十分擅長運用女性視角和年輕細膩的方式敘述故事。

據了解，林更新及譚松韻這對工作夥伴在豦中相愛相殺但也形影不離，在職場打怪升級的路上，兩人從互懟到相惜，從針鋒相對到漸生情愫，互相給予工作上的指點和生活上的照拂，共同獻上一場有笑有淚且爽感十足的逐夢歷程。