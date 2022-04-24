主持乘風破浪的姐姐 謝娜調侃阿嬌身材犯眾怒 網喊退圈

謝娜。（取材自微博）

中國綜藝節目「乘風破浪的姐姐」傳了多時會推出第三季，雖然至目前為止還未正式作出官宣，但網上已經曝光了今季各參賽姐姐的錄製照片，不少網友都深信節目即將開播。而近日有參與首場公演的網友則曝光現場照，更指出主持人謝娜在現場調侃阿嬌 （鍾欣潼）的身材，沒想到此事惹眾怒，大批網友指罵謝娜，甚至叫她「退圈吧」，引來討論。

香港 01報導，事實上節目已經錄製了第一場公演，有參與錄製的網友亦曝光多張現場照片，雖然清晰度不高，但可認得出阿Sa（蔡卓妍）的模樣，眼見她身穿桃紅色服裝上陣，同隊員在舞台上又唱又跳，表演相當精采。

另外，亦據有份參與首場錄製的網友指出，當日主持人謝娜在阿嬌面前調侃她的身材，指出她先說阿嬌瘦了，後說還可以再瘦一點，正因為這一翻說話惹眾怒，認為她不分場合開玩笑，說話不得體，還顯得自信，令大批網友不滿，不僅不喜歡她主持該節目，甚至叫她快一些退出娛樂圈。

阿嬌。（取材自微博）

除了謝娜的發言引起網友不滿之外，有網友還曝光首場公演的賽果，從名單上可見阿Sa、台灣藝人阿雅、大陸歌手毛俊杰還有南韓 歌手Jessica（鄭秀妍）組隊合唱的「要你管」贏了台灣「甜心教主」王心凌、大陸藝人吳謹言、吳莫愁、黃小蕾組隊合唱的「談笑人生」。

人妻組胡杏兒與譚維維、黃奕、張歆藝一起合唱的「你不要擔心」贏了于文文、張儷、王紫璇、張薔合唱的「野薔薇」。

而另一香港代表薛凱琪與台灣藝人郭采潔、大陸藝人趙夢、張天愛一起合唱的「自己」則贏了劉戀、唐詩逸、朱潔靜、齊溪合唱的「霧裡」。

至於阿嬌聯同寧靜、韓櫻子合唱的「情書」還未有成績，而她們這一隊是與那英、徐夢桃、許茹芸合唱的「羞答答的玫瑰靜悄悄的開」決鬥，可想而知節目還未播出已經掀起許多話題，看來今年的「姐姐」勢再掀熱潮。