我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情比上海輕卻封了60天 廣西東興發聲者遭警方恐嚇

勁球獎號碼出爐 4億頭獎是你嗎？

「中國第一大娘」王玉梅病逝 晚年患阿茲海默症還在拍

娛樂新聞組／綜合報導
被稱為「中國第一大娘」的王玉梅病逝。（取材自微博）
被稱為「中國第一大娘」的王玉梅病逝。（取材自微博）

中國著名表演藝術家、曾出演「喜盈門」、「高山下的花環」的王玉梅因病近日在北京去世，享壽87歲。她是演藝圈資深影后，從1950年代就開始演話劇，後來走上大銀幕，經常演出樸實的農村女性或母親角色，還被稱為「中國第一大娘」。

綜合媒體報導，王玉梅1934年9月生於山東濟南，1949年7月參加工作，1955年3月從部隊轉業至山東省話劇院工作。王玉梅十幾歲開始演戲，一直到2009年已70幾歲，還在拍攝電視劇和電影，雖然晚年罹患阿茲海默症，但一邊治療仍一邊致力於推動表演藝術事業。山東省話劇院在23日發表訃聞，證實王玉梅於本月13日在北京去世。

王玉梅曾以1981年的電影「喜盈門」入圍金雞獎最佳女配角，1984年演出「高山下的花環」獲得百花獎最佳女配角和飛天獎最佳女配角。至於她最有名的電視作品則是「兒女情長」，當時扮演一位慈祥善良的媽媽，同時拿下金鷹獎和飛天獎最佳女主角殊榮。

此外，她還出演過「心香」、「譚嗣同」、「一代槍王」、「漕運碼頭」等影視劇。

倪萍23日在社交平台發文悼念表演藝術家王玉梅：「王玉梅老師還是走了…在我的第一部電影『山菊花』裡，王老師演我母親。有一天拍母女的重場戲，我緊張得怎麼也哭不出來，導演說再拍一條吧。這一條，當我撲到王老師身上的時候，她一邊說著台詞，一邊用手輕輕地揉著我的耳朵，瞬間我哭得泣不成聲。王老師的這種表演，讓我記了一輩子。母親用手揉孩子的耳朵，這是一個只有母親才會有的動作。心疼、安撫、依靠…什麼都有了！在之後的日子裡，我們既是師生也是母女。王老師，感謝您，懷念您！」

電影 北京 導演

上一則

好萊塢老幹配新枝 暑假強打續集巨片

下一則

「一家團圓」6天7確診仍硬撐 若停拍將虧損百萬美元

延伸閱讀

顧寶明最後身影留舞台 劉德華難忘「氣功療傷」昔日情

顧寶明最後身影留舞台 劉德華難忘「氣功療傷」昔日情
40歲才開始電影人生 著名導演黃蜀芹去世 享壽83歲

40歲才開始電影人生 著名導演黃蜀芹去世 享壽83歲
「奇異博士」康柏拜區的多重時計？積家大銀幕再登場

「奇異博士」康柏拜區的多重時計？積家大銀幕再登場
Yaamava'新劇院落成 開幕之夜嗆辣紅椒獨家演出

Yaamava'新劇院落成 開幕之夜嗆辣紅椒獨家演出

熱門新聞

穎兒減重20多斤在「山河月明」飾演明成祖仁孝皇后，說自己有「揚眉吐氣」的感覺。（取材自新京報）

甄嬛傳出場就被賜死…「山河月明」演皇后 穎兒揚眉吐氣

2022-04-16 06:27
鍾麗緹經常曬出全家福照片。（取材自IG）

鍾麗緹豪宅扭腰熱舞 曝光這款「富蒐藏」好吸睛　

2022-04-20 08:57
劉德華(右)的乾爹劉山本(左)3月病逝，多虧他出手幫忙，才得以順利辦後事。（取材自微博）

劉德華被利用？ 幫乾爹處理後事 爆喪葬費被吞

2022-04-17 10:55
張庭和林瑞陽因涉及違法傳銷遭罰款。（本報資料照片）

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

2022-04-19 00:42
Angelababy被指離婚後資源大不如前。(取材自微博)

Angelababy錄「跑男」被孤立？網酸離開黃曉明真不行

2022-04-15 02:30
Angelababy楊穎。(取材自微博)

Angelababy獨自出遊 素顏被捕獲拒與粉絲合照

2022-04-16 02:28

超人氣

更多 >
華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生
大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個
太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次
紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵

紐約森林小丘棄屍案兇手為非法移民 帶血靴子成破案關鍵
北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難

北海道觀光船仍下落不明 夜晚、天氣差搜救困難