「中國第一大娘」王玉梅病逝 晚年患阿茲海默症還在拍

被稱為「中國第一大娘」的王玉梅病逝。（取材自微博）

中國著名表演藝術家、曾出演「喜盈門」、「高山下的花環」的王玉梅因病近日在北京 去世，享壽87歲。她是演藝圈資深影后，從1950年代就開始演話劇，後來走上大銀幕，經常演出樸實的農村女性或母親角色，還被稱為「中國第一大娘」。

綜合媒體報導，王玉梅1934年9月生於山東濟南，1949年7月參加工作，1955年3月從部隊轉業至山東省話劇院工作。王玉梅十幾歲開始演戲，一直到2009年已70幾歲，還在拍攝電視劇和電影 ，雖然晚年罹患阿茲海默症，但一邊治療仍一邊致力於推動表演藝術事業。山東省話劇院在23日發表訃聞，證實王玉梅於本月13日在北京去世。

王玉梅曾以1981年的電影「喜盈門」入圍金雞獎最佳女配角，1984年演出「高山下的花環」獲得百花獎最佳女配角和飛天獎最佳女配角。至於她最有名的電視作品則是「兒女情長」，當時扮演一位慈祥善良的媽媽，同時拿下金鷹獎和飛天獎最佳女主角殊榮。

此外，她還出演過「心香」、「譚嗣同」、「一代槍王」、「漕運碼頭」等影視劇。

倪萍23日在社交平台發文悼念表演藝術家王玉梅：「王玉梅老師還是走了…在我的第一部電影『山菊花』裡，王老師演我母親。有一天拍母女的重場戲，我緊張得怎麼也哭不出來，導演 說再拍一條吧。這一條，當我撲到王老師身上的時候，她一邊說著台詞，一邊用手輕輕地揉著我的耳朵，瞬間我哭得泣不成聲。王老師的這種表演，讓我記了一輩子。母親用手揉孩子的耳朵，這是一個只有母親才會有的動作。心疼、安撫、依靠…什麼都有了！在之後的日子裡，我們既是師生也是母女。王老師，感謝您，懷念您！」