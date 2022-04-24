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田啟文憂香港電影票房… 周星馳「美人魚2」今年不上映

記者陳建嘉／綜合報導
香港逐漸解封，香港電影工作者總會發言人田啟文期望電影拍攝、票房能慢慢回溫。(取材自微博)
香港逐漸解封，香港電影工作者總會發言人田啟文期望電影拍攝、票房能慢慢回溫。(取材自微博)

香港疫情趨緩，朝向逐漸解封邁進，近期不僅戲院開放，電影劇組也逐一開工，香港電影工作者總會發言人田啟文接受本報訪問，認為新冠肺炎所造成的傷害雖還未停止，但在劇組嚴格防疫下，希望大家還是可以正常工作，「現在這個年頭，不求什麼了，只求大家身體都健健康康」。

田啟文下個月就有新片要開拍，而他早就打過疫苗，「一開始因為血壓、皮膚過敏沒打，但後來好轉了便打了」，雖然電影開拍工作已上軌道，但田啟文對香港戲院的票房仍顯憂心，「還需要一段時間，戲院狀況才能變得更好」。

對戲院來說，進場規範依舊很多，入座率上限為5成，並要求員工、顧客需是接種3劑疫苗，或是已經接種2針的康復者，才能在場內飲食，田啟文覺得這可能造成戲院執行管理上的困難，畢竟難以派出額外工作人員做檢查。

因為影城的限制多，再加上觀眾可能還不敢進戲院，田啟文認為片商可能會因為擔心票房，暫時不讓寄予厚望的港片問世，舉例來說，像是周星馳籌備多年的「美人魚2」，雖早已拍攝完畢，最後決定不在今年上映。目前戲院影廳多以好萊塢電影為主，現今最賣座的便是裘德洛、艾迪瑞德曼主演的電影「怪獸與鄧不利多的秘密」。

電影 香港 疫苗

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