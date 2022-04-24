上了年紀就沒戲演？海清、童瑤、宋佳…打破魔咒

海清(右)在剛剛收官的「心居」中，與童瑤(左)來了一次酣暢淋漓的飆戲。(取材自微博)

近日，多部以女性題材為主打的電視劇陸續登陸熒屏，前有「江照黎明」，後有「心居」，就連家庭劇「相逢時節」裡最受人關注的角色，也是袁泉出演的新型精英女性。

中新網報導，這些都市劇的女主演，不乏海清這樣的資深媳婦專業戶，也有近兩年再度翻紅的袁泉、童瑤，尚有小花名號的演員馬思純，也在網劇中挑戰中年女性角色。一時間，以中年女性為主角的電視劇霸屏，中年女演員也獲得了更多一展才華的機會。

上一次集中提出中生代女演員的職業困境，源自於2019年演員海清在第13屆FIRST青年電影 展閉幕式上的一次振臂高呼。她與台上的姚晨、梁靜、宋佳一起呼籲，為中生代女演員提供更多的職業機會，第一次將「影視行業女演員上了年紀就沒戲演」的困境擺在了檯面上。

時隔近三年，情勢似乎發生了根本性的轉變。

據報導，帶頭發聲的海清持續在多部主流影視劇中刷臉，並在剛剛收官的「心居」中，與處於上升期的女演員童瑤來了一次酣暢淋漓的飆戲。姚晨在2019年憑藉電視劇「都挺好」和電影「送我上青雲」贏得了影視文娛的雙豐收。宋佳在這幾年也以電視劇「小捨得」打開電視劇市場，今年年初與袁詠儀攜手主演的時尚劇「盛裝」，更是將大女主模式搬到了時代劇中，成了行走的女強人代言。四人中的梁靜，早已褪去演員的外衣，成功轉型為製片人，推出了多部重量級作品。

從三年前的大倒苦水，到三年後的市場熱門，中生代女演員走出困境與女性題材影視內容趨勢的變化相輔相成。近兩年來，女性題材劇似乎掌握了「流量密碼」，從打出女性群像劇概念的「歡樂頌」，到刷新女性劇話題高度的「三十而已」，從改編經典名著的「我的前半生」，到聚焦中年婚戀的「小敏家」。大批以「30+」「40+」女性角色為主角的影視劇紛紛推出，也讓劉濤 、童瑤、袁泉、馬伊琍 、周迅、秦海璐等，成為這股風潮中被市場選中的女演員。

先後製作過「小歡喜」「小捨得」「三十而已」「小敏家」等多部女性題材劇的知名製片人、檸萌影業執行副總裁徐曉鷗在受訪時表示，近兩年來，大眾對於更為豐富的女性形象已經有了越來越高漲的呼聲。經她手打造出來的作品中，海清、宋佳就受益於教育話題的「小」系列而成為全民熱議的「雞娃」母親，「小歡喜」中女演員陶虹還憑藉精彩的表演，獲得了第26屆白玉蘭獎最佳女配角。

在徐曉鷗看來，過去圍繞三、四十歲中年女性的影視劇並不多見，主要是受到中國社會本身的發展程度影響，而近兩年來，中國社會已經出現了一代40歲上下的優秀女性，而社會大眾對於影視劇中更為豐富的女性形象，也有了越來越高漲的呼聲。這種天然的題材需求，也會繼續為中生代女演員提供更多的職業機會。」